Feria de Primavera 2026: Sabores tradicionales encuentran nuevas vías hacia el mercado internacional

Hanoi (VNA) – La primera Feria de Primavera 2026, que se celebra en Hanoi del 2 al 13 de febrero, no es solo un destino de compras para el Año Nuevo Lunar del Caballo, sino también un punto de encuentro que conecta a empresas y cooperativas vietnamitas con consumidores y socios nacionales e internacionales.



En la feria, se exhiben productos de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental). (Fuente: VNA)

En la feria, productos ricos en sabores tradicionales —desde dulces y alimentos agrícolas procesados hasta té de las tierras altas— se presentan con diseños renovados que conservan la identidad cultural y, al mismo tiempo, cumplen con los crecientes estándares del mercado, abriendo perspectivas para ampliar el consumo y avanzar gradualmente hacia los mercados de exportación.

Al participar en la feria con una amplia gama de productos tradicionales mejorados en envases y calidad, Ngo Thi Tinh, directora general de la empresa Bao Minh Confectionery JSC, afirmó que, aunque la entidad continúa innovando en diseño y estándares de calidad, mantiene su compromiso de preservar los sabores originales apreciados por generaciones de consumidores.

Señaló que la compañía ha reforzado el control de calidad desde las materias primas hasta los productos terminados, además de invertir más en envases modernos para adaptarse mejor a los gustos contemporáneos, con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado nacional y sentar las bases para la expansión en el extranjero.

Los productos vietnamitas gozan de una fuerte ventaja gracias a sus sabores distintivos, estrechamente ligados a la cultura y a los hábitos tradicionales de consumo. Mantener este “sabor auténtico” con una nueva imagen brinda a las empresas mayor confianza al participar en actividades de promoción comercial y al acercarse a los mercados internacionales. Durante la actual temporada del Año Nuevo Lunar, Thi Tinh expresó su expectativa de que el poder adquisitivo y los ingresos mejoren junto con la Feria de Primavera.

Los productos agrícolas de las zonas montañosas también ocupan un lugar destacado en el evento. La Cooperativa Sen Hong Hung Thinh, de la provincia de Son La, ha llevado especialidades tanto crudas como procesadas, entre ellas arroz Seng Cu, carne de búfalo seca y productos porcinos, atrayendo a consumidores interesados en alimentos tradicionales de las tierras altas. Según su representante, Bui Duc Nghiem, la afluencia de visitantes en los primeros días ha sido elevada, con comentarios iniciales positivos, especialmente sobre los productos cárnicos procesados.

Jimmy Food, una empresa con una sólida presencia exportadora en Europa, aprovecha la feria para reconectar con el mercado interno. La firma se especializa en productos listos para consumir elaborados a partir de arroz y almidón de maíz, bajo líneas de producción cerradas que cumplen normas internacionales como HACCP y Halal. Aunque la mayor parte de su producción se exporta a Europa, su participación en la Feria de Primavera ha contribuido a mejorar el reconocimiento de la marca en el país, siendo las compras repetidas y las recomendaciones de boca en boca señales alentadoras.

Desde la perspectiva de la promoción comercial, la Feria de Primavera 2026 va más allá de las ventas, al funcionar como una plataforma de conexión, prueba de mercado y promoción de los valores de los productos vietnamitas. El entusiasmo mostrado por empresas y cooperativas en los primeros días refleja el optimismo por una temporada de compras dinámica, en la que la demanda de los consumidores se alinea con los esfuerzos sostenidos de los productores de todo el país./.