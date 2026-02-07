Feria de Primavera 2026: Los oficios tradicionales ganan protagonismo con experiencias culturales

Hanoi (VNA) - La Feria de Primavera 2026 ha destacado por la participación de una amplia variedad de stands de pueblos artesanales con más de 100 años de historia.

La Feria de Primavera 2026 cuenta con una amplia variedad de stands de pueblos artesanales con más de 100 años de historia (Foto: VNA)

Estos espacios no solo han ofrecido productos artesanales de gran valor, sino también la posibilidad de vivir una experiencia única al conocer de cerca el proceso de fabricación, interactuar con los artesanos y participar en actividades prácticas.

La feria ha logrado conectar la tradición con el público más joven, ofreciendo una oportunidad para promover los oficios tradicionales y fortalecer el aprecio por la cultura local.

Uno de los stands más visitados ha sido el de la aldea de sombreros Chuong, famosa por sus diseños que fusionan la tradición con motivos de Tet (Año Nuevo Lunar). La exposición no solo presentó sombreros, sino que también ofreció a los asistentes la oportunidad de personalizarlos a través de actividades interactivas, convirtiéndolos en verdaderas obras de arte.

Ta Thu Huong, artesana de la aldea, explicó que la selección de las hojas para confeccionar los sombreros requiere una gran precisión. Después de un proceso de lavado y secado al sol, las hojas se alisan y se ensamblan de manera meticulosa. “Aunque los diseños han cambiado con el tiempo, la técnica tradicional sigue siendo la base fundamental”, señaló.

Durante la feria, muchos jóvenes participaron en la actividad de decorar su propio sombrero, como Nguyen Thu Trang, estudiante de la Academia de Agricultura. “Crear un sombrero para mi madre es un regalo personal, algo único que no se puede comprar en una tienda”, comentó la joven, destacando el valor de la experiencia artesanal.

Otro stand que ha atraído mucha atención es el de Dang Van Bien, un artesano con más de 40 años de experiencia en el oficio de "to he", las tradicionales figuras de masa.

Van Bien explicó que la fabricación de estas figuras comienza con una mezcla de arroz glutinoso y colores naturales derivados de plantas, aunque actualmente se usan colorantes alimentarios para garantizar la durabilidad.

“Cada figura que hago tiene una esencia única. No hay dos iguales”, afirmó Bien, quien también destacó la adaptación de los productos a las demandas del mercado.

Durante la feria, los visitantes mostraron un gran interés por las figuras de animales del zodiaco chino, así como las representaciones del Tet, como los "mam ngu qua" (bandeja de cinco frutas).

Aparte de los productos, muchos visitantes también se han mostrado interesados por los materiales utilizados en su fabricación. En este sentido, la representante de una empresa de artesanía, Le Thi Hong, indicó que ha aumentado el interés por productos ecológicos y fabricados con materiales sostenibles.

“Los consumidores están cada vez más conscientes de la importancia de elegir productos que no solo sean atractivos, sino que también respeten el medio ambiente y la salud”, señaló.

Esta creciente preocupación por la sostenibilidad ha impulsado a los artesanos a adaptar sus procesos, utilizando materiales más ecológicos y asegurando la durabilidad de sus productos.

La Feria de Primavera 2026 ha demostrado ser más que un evento de compras. Ha servido como una plataforma clave para promover los oficios tradicionales y conectar a los artesanos con un público más amplio. Además de la venta de productos, los visitantes han tenido la oportunidad de interactuar directamente con los creadores, aprender sobre sus procesos y participar en actividades interactivas.

Estos intercambios permiten a los artesanos recibir retroalimentación directa del mercado, lo que les ayuda a ajustar sus productos y mantenerse al día con las tendencias actuales.

A través de este tipo de eventos, los oficios tradicionales no solo mantienen su relevancia cultural, sino que también se adaptan a las nuevas demandas del mercado, asegurando su continuidad y prosperidad en el futuro./.