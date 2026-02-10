Feria de Primavera 2026: El impulso gubernamental a las empresas vietnamitas

Hanoi (VNA) - La Primera Feria de Primavera 2026, que se celebra en el Centro Nacional de Exposiciones de Vietnam, no solo se destaca por la atmósfera festiva y colorida del Tet (Año Nuevo Lunar), sino también por el papel fundamental del Gobierno en el apoyo a las empresas vietnamitas, especialmente en el sector textil, a través de políticas clave.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Hoang Dung, directora general de la empresa Bac Thang Long, resaltó el impacto positivo de las políticas gubernamentales en la promoción y sostenibilidad de las empresas nacionales.

Según Hoang Dung, la exención de los costos para los stands en la feria permitió a las empresas reducir significativamente los gastos operativos, lo que les dio la oportunidad de invertir más recursos en la presentación y promoción de sus productos.

“La exención de tarifas para los stands es una muestra clara del compromiso del Gobierno con las empresas. Nos permitió concentrarnos en mejorar la decoración de nuestro espacio y promover nuestros productos de manera más profesional, algo esencial en un contexto económico difícil”, afirmó.

Además, la empresaria destacó el apoyo recibido en términos de comunicación y publicidad, mencionando que las acciones de promoción realizadas por los organizadores fueron muy eficaces para aumentar la visibilidad de los productos vietnamitas. Gracias a este respaldo, las marcas nacionales, como la suya, pudieron llegar a un público más amplio y generar mayor interés en sus productos.

Para Hoang Dung, el apoyo del gobierno no solo ha sido crucial para la operación de las empresas, sino que también ha fortalecido su posicionamiento en el mercado, permitiéndoles competir con éxito.

“El Gobierno está creando plataformas como esta feria, que son esenciales para promover los productos nacionales, contribuyendo a la filosofía de ‘hecho por vietnamitas, para vietnamitas’”, indicó.

Con el respaldo gubernamental continuo, las empresas esperan que este tipo de apoyo se mantenga en 2026, lo que permitirá al sector textil vietnamita seguir creciendo y consolidar su competitividad tanto en el mercado interno como internacional./.