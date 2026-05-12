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Expulsan de las filas partidistas a varios funcionarios por infracciones
Según las conclusiones del órgano, los funcionarios sancionados incurrieron en graves violaciones de las normas del Partido y las leyes del Estado, lo que resultó en consecuencias de extrema gravedad, generó malestar en la opinión pública y afectó negativamente el prestigio de las organizaciones del Partido y las autoridades locales.
Los sancionados son Nguyen Van Buong, exsecretario del Comité del Partido y expresidente del Tribunal Popular de Nivel Superior en la ciudad central de Da Nang; Vu The Phiet, secretario del Comité del Partido y presidente de la Junta Directiva de la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV); y Le Van Ha, exmiembro del Comité partidista provincial y expresidente del Consejo Popular del barrio de Le Ho, en la provincia norteña de Ninh Binh.
El Secretariado determinó que estos individuos mostraron una degradación en su ideología política, ética y estilo de vida, además de violar las regulaciones que no deben hacer los militantes, y fallar en sus responsabilidades de ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, el despilfarro y la negatividad en el cumplimiento de sus funciones asignadas.
Basándose en el contenido, la naturaleza y la magnitud de las infracciones, y de acuerdo con las normas disciplinarias del Partido, el Secretariado decidió expulsar de las filas del PCV a Nguyen Van Buong, Vu The Phiet y Le Van Ha.
Asimismo, el Secretariado del PCV solicitó a las agencias estatales competentes que apliquen de manera oportuna y sincronizada las sanciones administrativas correspondientes, en consonancia con las medidas disciplinarias impuestas por el Partido./.