Exposición Internacional de Viajes Ciudad Ho Chi Minh 2026 se efectuará en agosto

Nguyen Thi Hoa Mai, subdirectora general de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT), una una reunión sobre los preparativos de ITE HCMC 2026. (Fuente: VNA)

La 20.ª Exposición Internacional de Viajes Ciudad Ho Chi Minh (ITE HCMC 2026) se llevará a cabo en la vibrante metrópolis del sur de Vietnam del 27 al 29 de agosto, celebrando dos décadas desde que el país comenzó a albergar este evento anual, según informó Nguyen Thi Hoa Mai, subdirectora general de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT).



La exposición incluirá actividades clave como exposiciones presenciales y virtuales, un programa digital de encuentros B2B entre compradores y vendedores, la Noche de Vietnam, la ceremonia de apertura, programas dirigidos a compradores internacionales y representantes de los medios de comunicación, así como foros y seminarios temáticos sobre los principales mercados emisores y las nuevas tendencias turísticas. Además, habrá un festival de consumo turístico.



Se realizarán varios eventos paralelos, como una semana dedicada a la gastronomía, la moda y el turismo digital, que resaltarán las fortalezas y la identidad única de Ciudad Ho Chi Minh, aumentando el atractivo de ITE HCMC 2026.



El espacio de exposición se ampliará para ofrecer presentaciones más profesionales y modernas, favoreciendo la creación de redes B2B y la promoción turística. Se alentará a los participantes a presentar modelos de exposición digital y a utilizar tecnologías de la información para proporcionar una experiencia más innovadora tanto para las empresas como para los visitantes, al tiempo que se seleccionarán exposiciones que refuercen la imagen de Ciudad Ho Chi Minh y su sector turístico, ampliando la proyección internacional del evento.



Explicó que, de acuerdo con el programa propuesto, la VNAT designará puntos focales para coordinar estrechamente con Ciudad Ho Chi Minh en la ejecución del mismo. Para las comunicaciones previas, durante y después de la exposición, se dará prioridad a las principales agencias de prensa y plataformas digitales con gran alcance. La VNAT también invitará a medios internacionales y trabajará con las partes relevantes para optimizar la eficacia de la comunicación.



En cuanto a la proyección internacional, sugirió que el Departamento de Turismo de la ciudad se enfoque en involucrar a las autoridades nacionales de turismo en mercados clave y prioritarios, siguiendo las directrices generales, para aumentar la efectividad de la participación internacional en la exposición.



Además, señaló que la VNAT y el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh continuarán colaborando con las agencias pertinentes para desarrollar un tema relevante que refleje los objetivos de desarrollo, coincidiendo con el 20.º aniversario de la exposición. Este tema también debe subrayar las tendencias del turismo verde y sostenible, resaltar las fortalezas de la ciudad en el sector de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE), y consolidar su rol como el principal centro de Vietnam para eventos y ferias comerciales internacionales./.