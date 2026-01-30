Exportaciones agrícolas de Hanoi superan los 2 mil millones de dólares en 2025

Se estima que las exportaciones agrícolas y forestales de Hanoi superaron los dos mil millones de dólares en 2025, manteniendo un crecimiento constante y consolidando el papel de la capital en la cadena nacional de suministro agrícola, según el Departamento Municipal de Agricultura y Medio Ambiente.



Pomelos para exportación. Foto: VNA



De esta cifra total, los productos agrícolas y alimentarios clave representan alrededor de 1.400 millones de dólares, lo que constituye la mayor parte de las exportaciones del sector. Este logro refleja la efectividad de los esfuerzos de Hanoi por ampliar sus mercados internacionales, mejorar los estándares de calidad, fortalecer los sistemas de trazabilidad y promover modelos de producción que cumplan con estándares internacionales, adaptándose a los requisitos cada vez más exigentes de los mercados de importación.



En paralelo al crecimiento de las exportaciones, el sector agrícola, forestal y pesquero de Hanoi también ha mostrado un desempeño sólido. Para 2025, se estima que el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del sector crecerá un 3,55 % en comparación con el año anterior.



La producción, a precios constantes, superó los 1.700 millones de dólares, lo que representa un aumento del 3,55 %, siendo la agricultura el principal motor, con más de 1.600 millones de dólares, un incremento del 3,52 %.



A precios corrientes, el valor total de la producción del sector agrícola, forestal y pesquero en 2025 se estima en casi 3.000 millones de dólares, con la agricultura representando el 91,02 % de este total.



Estos resultados sientan las bases para que Hanoi continúe reestructurando su sector agrícola hacia un modelo más moderno, sostenible y de mayor valor, mejore su competitividad y amplíe sus mercados de exportación en los próximos años./.