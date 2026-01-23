Expertos nucleares llaman a un compromiso de largo plazo en el XIV Congreso del Partido

Una vista del sitio donde se encuentra la Central Nuclear Ninh Thuan 1 en la comuna de Phuoc Dinh (provincia de Khanh Hoa). (Foto: VNA)

Durante el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, miembros de la Junta Ejecutiva de la Red Profesional Nuclear de Vietnam (VietNuc) hicieron un llamado a articular una estrategia integral y un firme compromiso que reconozca la energía nuclear como una parte esencial del portafolio energético nacional, con una visión a largo plazo.



Según los expertos, esta visión debe abarcar todo el ciclo nuclear: desde la planificación y construcción hasta 60-80 años de operación segura y la gestión final del combustible. Solo a través de un marco político estable y de largo plazo, argumentaron, Vietnam podrá aprovechar eficazmente la experiencia de sus profesionales en el extranjero y asegurar una colaboración continua con las principales potencias nucleares del mundo.



Los miembros de VietNuc hicieron hincapié en que la seguridad nuclear debe considerarse como un principio fundamental.



Abogaron por la creación de un organismo independiente de seguridad nuclear, con autoridad clara y que reporte directamente al Primer Ministro. Además, subrayaron la importancia de promover una cultura de seguridad que abarque desde la formulación de políticas hasta el diseño, construcción, operación y desmantelamiento.



Apresurarse podría llevar al fracaso, advirtieron, por lo que el desarrollo debe basarse en una sólida estructura legal, un marco institucional robusto y una gobernanza de seguridad comprobada.



En cuanto a los socios tecnológicos, destacaron la necesidad de seleccionar con rigurosidad a aquellos con un historial probado de seguridad, tecnologías avanzadas y una importante localización para maximizar el contenido nacional. También subrayaron la importancia de la transferencia integral de conocimientos, que incluya capacitación en diseño, construcción, operaciones, gestión de residuos y desmantelamiento.



Otro punto clave fue la creación de una reserva de talento nacional. VietNuc pidió políticas que orienten a los mejores estudiantes hacia programas nucleares especializados, con perspectivas laborales garantizadas tras la graduación, así como una mayor inversión en investigación y desarrollo. Para ello, también será crucial contar con instalaciones de formación profesional de alta calidad, estrechamente integradas con la práctica real, para asegurar una preparación adecuada de técnicos cualificados.



Simultáneamente, destacaron que el Partido y el Estado deben priorizar la infraestructura, la vivienda y el bienestar social para los miles de trabajadores, técnicos e ingenieros que se reubicarán durante los 5 a 7 años de construcción. Además, señalaron que Vietnam debe fomentar un ecosistema nuclear más amplio, que abarque las industrias de apoyo y las capacidades científicas y tecnológicas.

Miembros de la Red de Expertos Vietnamitas en Energía Nuclear en el Extranjero. (Foto: VNA)

La junta ejecutiva de VietNuc, compuesta por figuras destacadas como el presidente Bui Nguyen Hoang de Électricité de France SA (EDF), Ung Quoc Hung del Grupo Setec Nucléaire y Vu Minh Ngoc de la Agencia Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos de Francia (Andra), espera que el Congreso perfeccione los mecanismos y políticas para aprovechar mejor el talento nuclear en el país.



Recomendaron establecer canales de colaboración más formales y regulares entre Ministerios, agencias y redes de expertos nacionales, alejándose de una cooperación puntual y a corto plazo. Sugirieron que el Gobierno impulse redes de expertos en sectores clave, con grupos como VietNuc actuando como puentes para conectar la experiencia global con las prioridades nacionales.



Además de ofrecer incentivos atractivos, subrayaron la necesidad de contar con mecanismos legales y administrativos claros que otorguen a los expertos vietnamitas en el exterior la autoridad real y el poder de decisión, así como la rendición de cuentas vinculada a resultados tangibles.



Propusieron que los mecanismos sean flexibles y permitan la participación directa en la formulación de políticas, el establecimiento de normas, la capacitación de la fuerza laboral y el asesoramiento técnico, todo ello sin las trabas burocráticas que a menudo limitan la eficacia.



Aseguraron que la función de asesoramiento estratégico de los expertos debe definirse claramente en la legislación para garantizar su participación formal y a largo plazo, preservando la independencia profesional, un aspecto vital en el sector nuclear. También destacaron la necesidad de capacitar a expertos destacados para que puedan guiar y liderar a las nuevas generaciones.



De cara al futuro, VietNuc planea fortalecer las redes globales entre los profesionales vietnamitas en el sector nuclear y energético. La organización busca crear espacios para el diálogo académico y el debate sobre políticas, ampliar su alcance mediante conferencias, publicaciones y actividades de comunicación científica, y apoyar el desarrollo de la fuerza laboral, con un enfoque especial en los jóvenes profesionales.



Además, trabajará para forjar alianzas entre universidades vietnamitas, centros de investigación y corporaciones internacionales de primer nivel, sirviendo como un canal a largo plazo para atraer a expertos nacionales y extranjeros a los proyectos nucleares emblemáticos de Vietnam./.