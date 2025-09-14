Experto chino elogia elevada capacidad de comunicación multimedia internacional de VNA

Beijing (VNA)- Ling Dequan, experto chino sobre Vietnam desde hace años, elogió la trayectoria de desarrollo de 80 años de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), destacando su indispensable y significativa influencia en el país, así como su creciente capacidad e impacto en la comunicación multimedia internacional en los últimos tiempos.



Sede de la VNA en Hanoi (Foto: VNA)

En una entrevista concedida a un corresponsal de la VNA en Beijing, Ling, quien también fue representante principal de la Agencia de Noticias Xinhua de China en Hanoi, afirmó que la VNA desempeña un papel vital en la orientación de la opinión pública y ha contribuido significativamente a los logros de Vietnam en los casi 40 años del proceso de Renovación (Doi Moi).

La agencia se ha mantenido firme en el liderazgo y las directrices del Partido Comunista de Vietnam (PCV), innovando constantemente en comunicación e información para convertirse en la agencia de noticias clave del país, significó.

El experto destacó el crecimiento constante del órgano de prensa en escala, capacidad técnica y recursos humanos, y expresó su convicción de que la VNA seguirá manteniendo su orgullosa tradición en la nueva era, contribuyendo al logro de los objetivos de desarrollo centenarios establecidos por el PCV.

En cuanto al papel de la VNA en el fomento del entendimiento mutuo entre los pueblos de Vietnam y China, Ling señaló que durante más de 70 años, la amistad y la cooperación entre Xinhua y la VNA se han fortalecido continuamente. Añadió que muchos de los informes, artículos y fotografías de la VNA sirven como fuentes importantes para la cobertura de Xinhua sobre Vietnam.

Ling explicó que en 1950, Xinhua envió corresponsales residentes a la base revolucionaria de Viet Bac en Vietnam. Con el apoyo del Presidente Ho Chi Minh y el liderazgo del PCV, los periodistas de Xinhua fueron los primeros en informar sobre eventos importantes como la Campaña Fronteriza y la Campaña de Dien Bien Phu a lectores en China y en todo el mundo. La VNA, por su parte, también envió corresponsales a Beijing desde el principio.

Según el experto, junto con la creciente cooperación entre Vietnam y China, las noticias en chino de la VNA han mejorado constantemente en calidad, actualidad y diversidad de contenido, convirtiéndose en un canal clave para que los lectores del país esteasiático conozcan rápidamente los acontecimientos en Vietnam, especialmente los relacionados con la sociopolítica, así como los reforzados lazos entre ambos Partidos y países.

La VNA también sirve como puente para promover los intercambios, el entendimiento y la cooperación entre los pobladores y las empresas de ambas naciones, agregó.

Ling sostuvo que, en esta nueva coyuntura histórica, los máximos líderes de los dos países han alcanzado importantes consensos, acordando continuar la tradición de la estrecha amistad bilateral, y fomentar aún más la cooperación estratégica integral de alta calidad, asegurando así un progreso constante en la construcción de una comunidad de futuro compartido Vietnam-China.

Como agencias de noticias clave de ambos países, la VNA y Xinhua colaboran estrechamente para informar y promover las relaciones bilaterales, confirmó.

La VNA, la agencia nacional de noticias bajo la dirección del PCV, es el órgano oficial de noticias más prestigioso de Vietnam. Sirve como fuente principal para que los medios de comunicación internacionales e instituciones de investigación obtengan información oportuna sobre la política, la economía, la diplomacia, la defensa, la cultura y otros ámbitos de Vietnam.

Durante ocho décadas desde su creación y desarrollo, la agencia ha acompañado a la nación, documentando la historia, protegiendo el sustento informativo y afirmando su papel como la voz oficial de Vietnam tanto en el país como en el extranjero./.