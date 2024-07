Éxito del Festival del Loto de Hanoi abre nuevas perspectivas para el turismo de la capital

Hanoi (VNA) – El primer Festival del loto de Hanoi, celebrado del 12 al 16 de julio con la participación de más de 50 mil visitantes, fue un gran éxito y abrió grandes perspectivas para que la capital vietnamita construya una marca única cultural y turística.

Un loto gigante formado por 10 mil flores de loto en el Festival del Loto de Hanoi (Foto: VNA)

Organizado en el Espacio Cultural y Creativo del distrito de Tay Ho, el Festival, que presentó productos OCOP (Una Comuna, Un Producto) en asociación con la cultura de las localidades montañosas norteñas, incluyó diversas actividades culturales, artísticas y comerciales.

Después de una impresionante ceremonia de apertura, hubo una variedad de actividades, incluida una exposición que mostraba obras de arte inspiradas en el loto, un concurso de fotografía y un evento de ciclismo alrededor de Ho Tay (Lago del Oeste) que atrajo a siete mil ciclistas.

A lo largo de la calle peatonal Trinh Cong Son en el distrito de Tay Ho, se colocaron muchas macetas ornamentales con diferentes especies de loto floreciendo, lo que reafirma la marca de loto de Hanoi y resalta las delicadas manos de los artesanos del loto de Hanoi.

El espacio de exhibición que presenta los productos OCOP de diferentes localidades del norte y cientos de tipos de productos a base de loto se convirtió en un punto destacado del festival. Contó con más de 100 puestos de 33 provincias y ciudades que exhibieron más de mil productos bajo sus programas OCOP.

Muchos artesanos, incluidos Nguyen Cao Son y Luu Thi Hien, también estuvieron presentes para presentar el arte único de hacer y disfrutar el té de loto de los hanoienses.

Según Luu Thi Hien, el té de loto Tay Ho es una de las especialidades de Hanoi. Aromatizado con el loto Bach Diep, o llamada la “Flor de Loto de Cien Pétalos”, cultivado en algunas áreas del Lago Oeste, esta infusión se elabora a mano de manera meticulosa y delicada, desde la elección de los ingredientes hasta la aromatización, resaltó.

La mayoría de los artesanos que elaboran el té de loto de Tay Ho no utilizan tecnología moderna para hacerlo, sino que mantienen el método manual transmitido de generación en generación por sus antepasados, añadió el artesana.

El Festival de cinco días fue un éxito y dejó una profunda impresión entre los visitantes.

Según el Comité Popular del distrito de Tay Ho, el evento registró un valor de transacción de 433 mil 523 dólares estadounidenses.

Le Ba Dung, un visitante del distrito de Hoang Mai de Hanoi, expresó su fuerte impresión después de disfrutar del té de loto de Tay Ho y hablar con famosos artesanos del té de Hanoi. Mientras tanto, Nguyen Thu Huong, residente del distrito de Tay Ho, destacó que está fascinada por las muchas actividades de entretenimiento del festival.

En la actualidad, Hanoi tiene 600 hectáreas de loto, principalmente en los distritos de Tay Ho, My Duc, Me Linh y Thach That, que ofrecen grandes espacios para los amantes de la fotografía y materiales para la producción de artesanías y productos alimenticios a partir de loto.

Muchos productos del programa OCOP se han desarrollado a partir de la flor de loto, entre ellos pañuelos de seda, el té Quang An, el té Me Linh, salchichas, arroz glutinoso al vapor, sopa dulce de longan, mermelada y leche, que se han exportado a muchos países de todo el mundo.

La vicepresidenta del Comité Popular del distrito de Tay Ho, Bui Thi Lan Phuong, afirmó que, tras el éxito del festival, el distrito considerará convertirlo en un evento regular que lleve la marca turística de la ciudad capital./.