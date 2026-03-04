Exfuncionario insta a diputados vietnamitas a alinear la legislación con las realidades locales

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - Los diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031 deberán estrechar el vínculo entre la labor legislativa y la realidad del desarrollo local, con el fin de consolidar las bases institucionales que permitan a la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa convertirse en una ciudad subordinada al Gobierno central antes de 2030.

Nguyen Tan Tuan, expresidente del Comité Popular provincial y diputado de las XI, XII y XIII Legislaturas (Foto: VNA)

Así lo afirmó Nguyen Tan Tuan, expresidente del Comité Popular provincial y diputado de las XI, XII y XIII Legislaturas, en declaraciones concedidas a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA). El exfuncionario valoró que la lista de candidatos a la AN de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares en todos los niveles -ya publicada- presenta una estructura equilibrada y una composición ampliamente representativa de los distintos sectores sociales.



Tras tres rondas de consultas realizadas en centros de trabajo y zonas residenciales, fueron nominados 20 candidatos a la AN de la XVI Legislatura y 108 a los Consejos Populares a nivel provincial, precisó.



Tan Tuan expresó su confianza en que esta nómina contribuirá a elevar aún más la calidad y la eficacia de las actividades del Parlamento y de los órganos representativos locales, en consonancia con la misión histórica de perfeccionar las instituciones para construir un Vietnam fuerte y próspero, garantizando al mismo tiempo una vida cada vez más segura y feliz para la población.



En el contexto de los esfuerzos por profesionalizar la actividad legislativa y reforzar la supervisión suprema, subrayó que el próximo mandato se inscribe en una nueva etapa de desarrollo nacional. Por ello, consideró imprescindible que los diputados demuestren firme determinación en la implementación efectiva de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



Se espera que asuman un papel central en el perfeccionamiento del sistema jurídico, en la toma de decisiones sobre asuntos de gran relevancia nacional y en el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, para garantizar que las directrices del Partido y las políticas del Estado se materialicen en la práctica, asegurando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y su derecho a participar en el desarrollo del país.



El exdirigente también hizo hincapié en que los legisladores deben conocer de primera mano la realidad al elaborar leyes y políticas. Como representantes de la voluntad y las aspiraciones del pueblo, los diputados han de mantener un contacto estrecho con los votantes, escuchar sus inquietudes y aprovechar las plataformas digitales y otros canales para recoger opiniones de cara a las sesiones de la AN y los Consejos Populares.



Asimismo, manifestó su esperanza de que los diputados recién elegidos contribuyan activamente a la implementación de la Resolución No. 09-NQ/TW, emitida por el Buró Político el 28 de enero de 2022, relativa a la construcción y el desarrollo de la provincia de Khanh Hoa hasta 2030, con visión a 2045. El objetivo final, reiteró, es transformar la provincia en una ciudad subordinada al Gobierno central antes de 2030.



Las leyes que se aprueben en la próxima legislatura, añadió, deben sustentarse en las condiciones reales y en las necesidades de reforma, en un momento en que Vietnam avanza hacia una nueva era de desarrollo.



Por su parte, los miembros del Consejo Popular provincial, al estar más próximos a la ciudadanía, tendrán la responsabilidad de proponer políticas alineadas con las demandas de desarrollo y la mejora de la calidad de vida, especialmente en el contexto de la expansión de la infraestructura urbana en zonas como Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang y Van Phong, concluyó./.