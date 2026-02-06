Encuentro trilateral refuerza lazos Vietnam-Camboya-Laos

Phnom Penh (VNA) -El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y sus homólogos de Camboya, Hun Manet, y de Laos, Sonexay Siphandone, sostuvieron hoy un encuentro de trabajo destinado a implementar los resultados de la reciente reunión entre los líderes de los Partidos de los tres países.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y sus homólogos de Camboya, Hun Manet, y de Laos, Sonexay Siphandone. (Fuente: VNA)

En sus palabras, Minh Chinh enfatizó que Vietnam seguirá implementando firmemente una política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificasión de las relaciones y concede gran importancia a los nexos con los países vecinos como Camboya y Laos.



En la cita, los tres dirigentes expresaron su satisfacción ante el desarrollo fuerte y sustancial de la cooperación entre las naciones en los últimos tiempos, como contribución a profundizar aún más las relaciones de amistad tradicionales, solidaridad especial y colaboración integral Vietnam-Camboya-Laos.



Hiceron hincapié en la importancia de la confianza política y solidaridad entre las partes y acordaron continuar intensificando el intercambio y la divulgación a las masas populares, especialmente las nuevas generaciones, sobre el significado histórico y el gran valor de los nexos entre las naciones indochinas.



También afirmaron su compromiso de fortalecer aún más la coordinación para garantizar la seguridad nacional, la construcción y el desarrollo de cada país; mantener reuniones y contactos regulares de alto nivel a través de todos los canales; impulsar la cooperación entre localidades, especialmente provincias que comparten fronteras; mejorar los intercambios pueblo a pueblo; e implementar eficazmente los mecanismos y acuerdos de colaboración firmados, entre otros aspectos.

En materia de defensa y seguridad, abogaron por aumentar la cooperación y coordinación en la protección de la seguridad fronteriza y la lucha contra la delincuencia transnacional como el narcotráfico, el tráfico de personas y el lavado de dinero; defender el principio de no permitir que ningún individuo o fuerza utilice el territorio de un país para dañar la seguridad de otro; y construir conjuntamente una frontera pacífica, amistosa, estable y desarrollada.



Sobre la economía, coincidieron en seguir aplicando políticas y medidas para facilitar y fomentar el comercio, la inversión y la cooperación de forma complementaria y beneficiosa para las partes, pasando de una estrategia de expansión de escala a una de mejora de la calidad y la eficiencia; así como impulsar fuertemente la conectividad entre las tres economías; promover los vínculos de la cadena de valor, aprovechando las ventajas comparativas de cada país; y empujar el turismo, especialmente la iniciativa "Un viaje, tres destinos".



Asimismo, enfatizaron en la necesidad de centrarse en áreas innovadoras para el próximo período, entre ellas el transporte, la energía, la educación y la formación, el turismo y la conectividad de los jóvenes.



Al discutir temas regionales e internacionales de interés común, acordaron fortalecer el intercambio de información y el apoyo mutuo entre los tres países en foros regionales e internacionales, y trabajar junto con otros miembros para construir una Comunidad de la ASEAN unida y fuerte, y afirmaron el papel central del bloque en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la promoción de la cooperación y el desarrollo en la región.



Además, se comprometieron a seguir coordinando estrechamente para aumentar y crear confianza entre los países del Mekong, concentrando los recursos en el desarrollo, respondiendo a los desafíos no tradicionales y otros riesgos potenciales./.