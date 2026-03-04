Empresas de EE.UU. impulsan inversiones en Vietnam

Hanoi (VNA) - Tras la firma de acuerdos de cooperación por valor de decenas de miles de millones de dólares durante el viaje del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Estados Unidos, la ola de inversiones del país norteamericano en la nación indochina se está acelerando gradualmente, especialmente en el sur.

Actividades de exportación en el cluster portuario Cai Mep - Thi Vai, Ba Ria - Vung Tau. (Foto: VNA)

En el marco de su asistencia al Consejo de Paz de Gaza en Estados Unidos, el líder partidista presenció la firma e intercambio de contratos y acuerdos de cooperación en los campos de ciencia y tecnología, transformación digital, aviación y atención médica, con un valor total de 37,2 mil millones de dólares.

Esta cifra no solo refleja el creciente nivel de confianza entre las dos economías, sino que también abre oportunidades de inversión para las comunidades empresariales de ambos países.

De hecho, en 2025 y principios de 2026 se ha encontrado una ola de empresas estadounidenses que buscan desarrollar proyectos de inversión en provincias de la Zona Económica Clave del Sur.

En particular, Ciudad Ho Chi Minh se perfila como un destino atractivo para la inversión, marcado por una serie de acuerdos de cooperación entre diversas entidades que tuvieron lugar a finales de 2025.

Mientras tanto, el presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, también mantuvo una serie de reuniones con compañías estadounidenses como Warburg Pincus, Intel, Marvell, sobre sus planes de inversión en la urbe.

Jake Siewert, director global de Políticas Públicas de Warburg Pincus, dijo que el grupo invirtió en Vietnam debido a sus políticas estables, cultura empresarial dinámica y Gobierno abierto.

Warburg Pincus está colaborando con el Grupo Becamex de Vietnam para invertir en un centro de datos y en el Centro Financiero Internacional en Ciudad Ho Chi Minh, comunicó.

Al evaluar el potencial de cooperación en materia de inversión en Ciudad Ho Chi Minh, Keith Streer, vicepresidente de la empresa NVIDIA, afirmó que la metrópolis cuenta con todas las condiciones necesarias para desarrollar la industria de la tecnología de inteligencia artificial (IA).

En concreto, la Universidad Nacional de Vietnam de Ciudad Ho Chi Minh tiene la capacidad de formar recursos humanos para el sector de la IA.

Además de los recursos humanos, enfatizó, la localidad también cuenta con un ecosistema de empresas que operan en los sectores de tecnologías de la información y semiconductores con capacidad suficiente para entrar de inmediato en esta industria. Ratificó además la confianza de NVIDIA en el potencial de Ciudad Ho Chi Minh, principal centro económico de Vietnam.

No solo Ciudad Ho Chi Minh, sino también localidades vecinas como Dong Nai y Tay Ninh están recibiendo atención inversora de empresas estadounidenses.

Se prevé que la inversión extranjera directa (IED) en las localidades del sur seguirá en auge en el próximo período a medida que mejore el entorno de inversión y se pongan en marcha una serie de proyectos de infraestructura clave.

Los inversores extranjeros perciben un cambio significativo en las sólidas reformas del entorno de inversión de Ciudad Ho Chi Minh en 2025.

La racionalización del aparato estatal y la reducción de los engorrosos trámites administrativos han aliviado la carga de las empresas, fortaleciendo aún más la confianza de las entidades estadounidenses al invertir en Ciudad Ho Chi Minh, compartió Travis Mitchell, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Estadounidense en Vietnam (AmCham).

Además de las reformas de los procedimientos administrativos, las provincias de la Zona Económica Clave del Sur están acelerando la inversión en infraestructura de transporte regional para capitalizar la nueva ola de inversión, entre otros aspectos./.