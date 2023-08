Emite Vietnam un nuevo tipo de pasaporte

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam promulgó una Circular que estipula cuatro tipos de pasaporte, incluido el nuevo pasaporte ordinario expedido por procedimiento abreviado, para aplicar a ciudadanos vietnamitas y agencias y unidades relevantes. Foto de ilustración (Fuente: VNA)



Según la nueva Circular del Ministerio de Seguridad Pública, que tendrá vigencia a partir del 15 de agosto de 2023, los cuatros modelos de pasaporte incluirán el pasaporte diplomático con portada sepia; el pasaporte oficial, portada verde oscuro; el pasaporte ordinario, portada azul violeta; y el pasaporte ordinario expedido por procedimiento abreviado, portada negra.



Con esta regulación, en comparación con las normas anteriores, la cartera agregó el pasaporte ordinario expedido por procedimiento abreviado, que tiene 12 páginas y es válido por no más de 12 meses.



De acuerdo con las normas, se otorgará el pasaporte ordinario expedido por procedimiento abreviado a cuatro sujetos: los que se van al extranjero por un período definido, pierden sus pasaportes ordinarios y desean regresar al país de origen inmediatamente; personas a las que una parte extranjera no les permite residir pero que no están sujetas a un tratado internacional o un acuerdo internacional sobre la restitución de ciudadanos y no tienen pasaporte; los que deben regresar al país natal según tratados internacionales o acuerdos internacionales sobre el retorno de los ciudadanos; personas a las que se expiden pasaportes ordinarios por motivos de seguridad y defensa nacional./.