Embajada de Rusia presenta 30 valiosas fotografías de archivo del Presidente Ho Chi Minh

Hanoi (VNA)- El sitio de reliquia del Presidente Ho Chi Minh, ubicado en el Palacio Presidencial, recibió el 14 de enero una colección de fotos de archivo donadas por la Embajada de Rusia en Vietnam e inauguró la exposición "El Presidente Ho Chi Minh y Rusia".



Los delegados cortan la cinta inaugural de las actividades que celebran el XIV Congreso Nacional del Partido. Foto: VNA



Estos eventos forman parte de una serie de actividades para celebrar el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y el 76.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Rusia (1950-2026).



En la ceremonia, el embajador ruso Gennady Bezdetko entregó las fotos al sitio de reliquia. La colección comprende 30 fotos de archivo únicas que muestran los vínculos del Presidente Ho Chi Minh con Rusia y la formación y el desarrollo de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La exposición presenta 76 paneles que retratan 76 años de amistad y cooperación entre Vietnam y Rusia, cimentados sobre los cimientos establecidos por el Presidente Ho Chi Minh.



En su intervención en el evento, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Hoang Dao Cuong expresó su sincero agradecimiento a la Embajada de Rusia por la valiosa donación, destacando su importancia como testimonio vívido de la fiel amistad entre ambos pueblos y su contribución al enriquecimiento de los archivos del sitio.



Afirmó el deseo de su ministerio de continuar la estrecha colaboración con las agencias y organizaciones rusas, implementar eficazmente los programas de cooperación firmados y ampliar los formatos de intercambio innovadores, profundizando así la relación entre Vietnam y Rusia de manera práctica y eficaz./.