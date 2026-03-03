Electorado vietnamita confía en el éxito de los próximos comicios

Hanoi (VNA) - El electorado vietnamita expresó su confianza en que las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, y de los Consejos Populares para el período 2026-2031 se desarrollarán con éxito, en un contexto de señales alentadoras en la economía y la sociedad durante los primeros meses del año.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

La valoración se dio a conocer este 2 de marzo durante la 55ª sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, en la que se examinó el informe de febrero de 2026 sobre el trabajo de atención a las peticiones ciudadanas.

Según el presidente de la Comisión de Peticiones y Supervisión, Duong Thanh Binh, la población celebró recientemente el Tet (Año Nuevo Lunar) en un ambiente alegre, seguro y austero. Los votantes destacaron la atención oportuna y el enfoque humano de los dirigentes del Partido, del Estado y de las autoridades locales en la garantía del bienestar social.

El informe señala además que la macroeconomía mantiene su estabilidad y que el 95% de los ciudadanos afirmó que sus ingresos no disminuyeron, e incluso registraron ligeras mejoras. En este contexto, los votantes reiteraron su respaldo a las principales orientaciones estratégicas, incluidas las resoluciones sobre el desarrollo de la economía estatal y la promoción cultural.

En febrero, disminuyó el número de personas que acudieron a las sedes centrales de recepción de quejas y denuncias en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh en comparación con el mes anterior. Los órganos de la Asamblea Nacional atendieron 69 casos y procesaron 810 escritos remitidos por la ciudadanía, trasladando los expedientes correspondientes a las autoridades competentes o brindando orientación conforme a la ley.

No obstante, junto a los resultados positivos, los miembros del Comité Permanente señalaron diversas preocupaciones. Aunque los ingresos se mantienen estables, la presión del costo de vida en las grandes ciudades -especialmente por el aumento de alquileres, bienes inmuebles, electricidad y agua- continúa afectando a los trabajadores. En el ámbito educativo, el costo de las clases particulares muestra una tendencia al alza debido a gastos adicionales derivados de su reorganización.

En materia de seguridad vial, los votantes reconocieron los esfuerzos de la policía de tránsito durante las festividades, que contribuyeron a reducir los accidentes en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, en los dos primeros meses del año se registraron 1.804 fallecidos y 1.831 heridos por accidentes de tráfico, con picos diarios de hasta 65 muertes.

También persisten fenómenos complejos como las estafas en línea, la filtración de datos personales, los accidentes por pirotecnia y los problemas de seguridad alimentaria. El uso no autorizado de drones representa, además, un riesgo potencial para la aviación civil.

La sesión abordó igualmente las dificultades surgidas tras la reorganización de unidades administrativas, donde en algunos casos se han ralentizado los trámites y se ha producido un deterioro de bienes públicos por falta de directrices claras para su reconversión o subasta.

Ante esta situación, el Comité Permanente instó al Gobierno y al Primer Ministro a adoptar medidas contundentes para resolver los asuntos pendientes, incluida la respuesta a 19 recomendaciones ciudadanas que permanecen sin contestación desde el décimo período de sesiones de la XV Legislatura.

Asimismo, pidió reforzar la seguridad en todos los ámbitos del transporte y garantizar que las próximas elecciones se celebren conforme a la ley, con plenas condiciones de seguridad, para que la jornada electoral sea una auténtica celebración democrática de todo el pueblo.

Previamente, el órgano legislativo también examinó la propuesta gubernamental sobre la aplicación de privilegios e inmunidades a la Oficina del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico del Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea (KEXIM) en Vietnam./.