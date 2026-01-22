El XIV Congreso del Partido abre una nueva era de desarrollo para Vietnam

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV)constituye un hito histórico importante, que marca el inicio de una nueva era para el país indochino, evaluó la presidenta de la Alianza de Parlamentarios de Amistad Japón–Vietnam, Obuchi Yuko.

La presidenta de la Alianza de Parlamentarios de Amistad Japón–Vietnam, Obuchi Yuko. Foto: VNA

Con motivo de la celebración de la magna cita, la funcionaria compartió con la Agencia Vietnamita de Noticias sus valoraciones sobre el papel dirigente del Partido Comunista de Vietnam, el significado del XIV Congreso, así como las perspectivas de las relaciones entre ambos países en el nuevo contexto.

Según Obuchi Yuko, desde la implementación de la política de Renovación, el PCV ha desempeñado de manera constante un papel central, guiando un proceso de desarrollo dinámico y eficaz del país.

Al entrar en una “nueva era”, el Partido continúa impulsando importantes reformas orientadas a lograr un desarrollo aún más sólido, al tiempo que contribuye activamente a la paz y la estabilidad de la comunidad internacional. La legisladora japonesa expresó grandes expectativas respecto a este papel de liderazgo en la nueva etapa de desarrollo de Vietnam.

Obuchi Yuko subrayó que Japón ha sido, durante muchas décadas, uno de los mayores proveedores de ayuda a Vietnam. A lo largo de más de 40 años desde la Renovación, Tokio ha acompañado y apoyado de manera continua a Hanoi en su proceso de desarrollo.

Japón valora altamente los esfuerzos de reforma que Vietnam está promoviendo en la actualidad y confía en que el país alcance un desarrollo aún más fuerte en el futuro, al tiempo que desea seguir fortaleciendo la cooperación y consolidando las relaciones bilaterales, dijo.

El Congreso constituye una oportunidad para que el Partido, el Gobierno, el pueblo y las localidades del país refuercen la unidad y la determinación común, avanzando hacia nuevos objetivos de desarrollo. En el ámbito de las relaciones exteriores, este evento también permite a Vietnam mostrar con claridad su firme determinación de avanzar con mayor fuerza, afirmando su aspiración de desarrollo y su papel cada vez más relevante en el escenario internacional, comentó.

En cuanto a las relaciones entre el PCV y el Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, Obuchi Yuko señaló que, dado que el PLD es actualmente el partido gobernante en Japón, los contactos de alto nivel, los intercambios parlamentarios y las actividades de cooperación entre las organizaciones partidistas se han mantenido de manera regular y sólida durante muchos años. A su juicio, esta es una base sumamente importante para profundizar la comprensión mutua y la confianza entre ambas partes.

En el contexto de una situación regional y mundial cada vez más compleja, Obuchi Yuko destacó que el fortalecimiento de las relaciones entre los partidos políticos reviste una importancia especial para la paz, la estabilidad y el desarrollo. El mantenimiento de la paz y la estabilidad regional constituye el fundamento para el crecimiento económico de ambos países.

Según afirmó, preservar múltiples canales de comunicación, intensificar los intercambios y mantener una cooperación flexible y sostenida son factores clave para consolidar una relación de amistad duradera entre Vietnam y Japón en el futuro./.