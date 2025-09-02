El 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional se conmemora solemnemente en la Plaza Ba Dinh

Hanoi (VNA) La capital de Hanoi acogió hoy en la histórica Plaza Ba Dinh la solemne celebración del 80.º aniversario de la exitosa Revolución de Agosto (19 de agosto de 1945) y del Día Nacional de la República Socialista de Vietnam (2 de septiembre de 1945).



El programa comenzó con una ceremonia de encendido de antorchas, símbolo de las aspiraciones del pueblo vietnamita. (Foto: VNA)

El acto fue organizado por el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, el Gobierno, el Comité Central del Frente de la Patria, la Comisión Militar Central y el Comité Popular de Hanoi.



En el ambiente otoñal, lleno de color y entusiasmo, cientos de miles de ciudadanos, cuadros, soldados y representantes de todos los sectores del país se congregaron en la Plaza Ba Dinh y sus calles aledañas. El rojo de la bandera nacional dominaba el escenario, reflejando el orgullo patriótico y la confianza en el futuro de la nación.



Entre los asistentes se encontraban altos dirigentes del Partido, el Estado y el Frente de la Patria de Vietnam, junto con exdirigentes, veteranos revolucionarios, Madres Heroicas Vietnamitas, Héroes de las Fuerzas Armadas Populares, Héroes del Trabajo, representantes de todos los sectores sociales y miembros de la comunidad vietnamita en el exterior.



En representación de la comunidad internacional asistieron el secretario general del Partido Popular Revolucionario y Presidente de Laos, Thongloun Sisoulith; el primer secretario del Partido Comunista y Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China; Hun Sen, presidente del Senado y del Partido Popular de Camboya (PCCh); Igor Sergeenko, presidente de la Cámara de Representantes de Bielorrusia; además de representantes de varios países, embajadas y organizaciones internacionales acreditadas en Vietnam.

El evento comenzó con una vibrante interpretación de tambores, acompañada por representaciones con banderas, danzas folclóricas, bailes del león y del dragón, que evocaron el espíritu revolucionario y el orgullo nacional del Día de la Independencia. El estruendo de los tambores reavivó el fervor heroico de la patria, despertando el sentimiento patriótico entre los presentes.



Seguidamente, se realizó la tradicional procesión de la antorcha, que trasladó la llama desde el Museo Ho Chi Minh hasta la Plaza Ba Dinh. La antorcha sagrada fue encendida en el fuego tradicional por el teniente general Nguyen Duc Soat, Héroe de las Fuerzas Armadas Populares y exsubjefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam. Esta llama simboliza el espíritu indomable, la voluntad resiliente y la aspiración eterna del pueblo vietnamita.



El acto continuó con la ceremonia de izado de la bandera nacional, mientras el Himno resonaba solemnemente en el espacio sagrado de la Plaza Ba Dinh, conectado en directo con todo el país. Al mismo tiempo, se dispararon 21 salvas de cañón desde el Estadio Nacional My Dinh, subrayando la magnitud de la efeméride.

En su intervención, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, repasó la trascendencia histórica de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, resaltando el espíritu inmortal de estos hitos. Constituyen una base sólida, una fuente de motivación que impulsa a toda la nación a levantarse, a mantener viva la tradición de patriotismo y firmeza de voluntad, y a construir un país próspero, desarrollado y sostenible en la nueva era, afirmó.



Paralelamente, en la provincia costera de Khanh Hoa se llevó a cabo un desfile naval.



En Hanoi, las formaciones terrestres continuaron su marcha por las principales arterias del centro de la capital, ofreciendo un espectáculo solemne y a la vez cercano al pueblo.



El 80.º aniversario fue también ocasión para rendir homenaje a la tradición revolucionaria, recordar los sacrificios de las generaciones que lucharon por la independencia y reafirmar la determinación del Partido, el pueblo y el ejército de salvaguardar los logros alcanzados, consolidar la fortaleza nacional y afianzar la posición de Vietnam en el escenario internacional./.