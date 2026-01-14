Efectúan ensayo general de labores de servicio para XIV Congreso Nacional del PCV

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, inspecciona el ensayo general de las labores de servicio para el XIV Congreso Nacional de la organización política (Foto: VNA)

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, inspeccionó hoy en Hanoi el ensayo general de las labores de servicio para el XIV Congreso Nacional de la organización política.



El dirigente y la delegación de trabajo revisaron los siguientes contenidos: el homenaje póstumo al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo; la colocación de ofrendas florales en el Monumento a los Héroes y Mártires en la calle Bac Son; y el plan de traslado de las delegaciones al Centro Nacional de Convenciones, lugar donde se llevará a cabo la magna cita partidista.



En el Centro Nacional de Convenciones, examinaron los planes de seguridad y salud; las labores de protocolo y recepción de delegados nacionales e internacionales; el conjunto del trabajo de etiqueta y decoración en el salón principal, las áreas del vestíbulo y los espacios de exposición de libros, fotografías y prensa.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, traza orientaciones para los organismo pertinentes (Foto: VNA)

Cam Tu elogió a los organismos y unidades por su alto sentido de responsabilidad, coordinación estrecha y por complementar y perfeccionar oportunamente las tareas encomendadas. En la mañana del 14 de enero, las labores de servicio para el XIV Congreso Nacional del Partido ya estaban básicamente concluidas.



Al enfatizar que los preparativos son solo el primer paso para garantizar la seguridad absoluta del evento, exigió que los organismos, unidades y fuerzas, de acuerdo con sus funciones y tareas, continúen cumpliendo exitosamente sus deberes, garantizando que las condiciones de imagen, sonido, iluminación e infraestructura técnica alcancen los estándares más altos, desde la fase de prueba hasta la operación oficial.



Los planes para garantizar la seguridad y el orden se desplegaron de manera sincronizada y oportuna durante el ensayo general. Cam Tu subrayó el requisito de garantizar la seguridad y protección absoluta en todas las etapas de la organización.



Dijo que el traslado de las delegaciones debe realizarse en horarios específicos; los organismos y unidades encargados deben implementar con seriedad los planes y normativas promulgadas sobre la recepción y traslado de delegados e invitados, asegurando que el Congreso se desarrolle conforme al programa y plan establecido./.