Educación es un pilar clave de cooperación entre Vietnam y Reino Unido, afirma vicepremier

Hanoi (VNA) –La educación es un pilar fundamental en la Alianza Estratégica entre Vietnam y el Reino Unido, afirmó el viceprimer ministro del país indochino, Le Thanh Long, durante una reunión con el embajador británico en esta capital, Iain Frew.



El viceministro vietnamita Le Thanh Long recibe al embajador de Reino Unido en el país, Iain Frew. (Fuente: VNA)



La reunión, celebra la víspera en Hanoi, contó también con la participación de representantes de la Universidad de Southampton, una de las 100 mejores casas del altos estudios del mundo según QS World Rankings, y de Navitas, una importante organización educativa internacional.



Le Thanh Long subrayó que la educación y la formación juegan un papel crucial en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, especialmente ahora que ambos países se preparan para conmemorar el 15.º aniversario de su Alianza Estratégica en 2025. Describió la cooperación educativa como uno de los puntos más brillantes y animó al Reino Unido a continuar fortaleciendo los vínculos institucionales y las oportunidades de becas para los estudiantes vietnamitas.



El subjefe del Gobierno señaló que la confianza y la cooperación bilateral se han ampliado y profundizado en los últimos años, y sugirió que el apoyo continuo del Reino Unido puede ser fundamental para ayudar a Vietnam a avanzar en su meta de convertir el inglés en una segunda lengua.



Por su parte, Frew destacó que la educación ha sido siempre un pilar central en la relación bilateral. Mencionó que actualmente hay 12.000 estudiantes vietnamitas cursando estudios en instituciones británicas, lo que refleja la fortaleza de estos lazos, y resaltó las crecientes oportunidades de colaboración en diversos ámbitos educativos, desde la formación general y profesional hasta la enseñanza del inglés.



El embajador también reconoció los esfuerzos de Vietnam por desarrollar su capital humano, citando cuatro resoluciones clave del Buró Político del Partido Comunista, en particular la Resolución 57, que impulsa avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. Reafirmó el compromiso del Reino Unido de apoyar al país sudesteasiático a mejorar la calidad educativa y ampliar el acceso a becas.



Un representante de la Universidad de Southampton agradeció la apertura regulatoria de Vietnam hacia las instituciones educativas internacionales y compartió sus planes para fortalecer la colaboración en el sector de la educación superior del país.



En respuesta, Le Thanh Long reiteró el enfoque estratégico de Vietnam en reformas institucionales, desarrollo de infraestructura y capital humano, especialmente en la formación de una fuerza laboral de alta calidad. Señaló que Vietnam aspira a contar con al menos dos campus universitarios de prestigio mundial para 2030 y a consolidarse como un centro regional de educación internacional.



Valoró positivamente el interés de Southampton en establecer alianzas y alentó la cooperación concreta en áreas emergentes como la inteligencia artificial, la innovación, la transformación digital y la ciencia y tecnología./.