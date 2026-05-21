Ecosistema de startups de Vietnam gana dinamismo en el mapa global

El edificio del Centro de Emprendimiento e Innovación de Ciudad Ho Chi Minh (SIHUB), que abarca casi 17.000 metros cuadrados, funciona bajo un modelo de asociación público-privada. (Foto: VNA)

Con alrededor de 4.000 empresas emprendedoras, 208 fondos de inversión, 84 incubadoras y más de 20 centros de apoyo a nivel nacional y local, el ecosistema de startups de Vietnam está mostrando un dinamismo cada vez más notable.



Según el Informe del Índice Global del Ecosistema de Startups 2026, publicado por StartupBlink, Vietnam ascendió cinco posiciones hasta el puesto 50 a nivel mundial, la clasificación más alta alcanzada hasta la fecha. El informe evalúa a Vietnam dentro del grupo de países con un ritmo de desarrollo destacado en el rango de clasificación del 21 al 50 global, siendo junto con Tailandia los dos puntos brillantes de la región.



Uno de los avances más significativos corresponde a Ciudad Ho Chi Minh, que escaló 12 posiciones hasta el lugar 98 del mundo e ingresó por primera vez en el Top 100 de los ecosistemas globales de startups. La metrópoli lidera actualmente el Sudeste Asiático en cuanto a la madurez de su ecosistema y sobresale especialmente en los sectores de tecnología financiera (Fintech) y cadena de bloques (Blockchain), donde ocupa los puestos 60 y 70 a nivel mundial, respectivamente.



El ecosistema de innovación de Vietnam no se concentra únicamente en las principales urbes, sino que se está expandiendo con fuerza hacia numerosas localidades del país. Además de Hanoi, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh, este año Hai Phong fue incluida por primera vez en el grupo de los 1.000 ecosistemas de startups más destacados del mundo.



El informe también señala que Vietnam cuenta con diversas organizaciones y localidades integradas en la red de socios de StartupBlink, entre ellas el Centro Nacional de Apoyo al Emprendimiento (NSSC), el Centro de Emprendimiento e Innovación de Ciudad Ho Chi Minh (SIHUB), así como los ecosistemas locales de Da Nang y Hai Phong.



Estos avances se producen en un contexto en el que Vietnam impulsa con fuerza las políticas de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, en consonancia con la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político. En este marco, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam ha asesorado en el perfeccionamiento de numerosos mecanismos y políticas para promover el ecosistema de startups innovadoras, así como el desarrollo de empresas tecnológicas y tecnologías estratégicas.



Es de resaltar que la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2025 legalizó por primera vez los conceptos de "tecnología estratégica" y "producto tecnológico estratégico". Sobre esa base, el Primer Ministro emitió la Decisión No. 21/2026/QD-TTg, definiendo 10 grupos de tecnologías estratégicas nacionales, tales como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la tecnología cuántica, la robótica, los satélites de órbita baja, el hidrógeno verde y la infraestructura digital central.



De acuerdo con el Plan de Acción de 2026 para la implementación de la Resolución 57, Vietnam se ha fijado el objetivo de aumentar en un 30% el número de startups, formar entre 30 y 50 empresas derivadas (spin-offs) a partir de institutos de investigación y universidades, y construir al menos 3 centros de innovación y emprendimiento en Hanoi, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh.



El plan también apunta a comercializar al menos 5 productos tecnológicos estratégicos, como chips semiconductores, equipos de red 5G, robots industriales, IA y vehículos aéreos no tripulados (UAV), además de implementar modelos de sandbox tecnológico en Hanoi, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh para fomentar la experimentación y aplicar rápidamente las nuevas tecnologías en la práctica.



El Índice Global de Ecosistemas de Startups es una clasificación anual publicada por StartupBlink desde 2017, que evalúa los ecosistemas de startups de países y ciudades de todo el mundo basándose en varios criterios, entre ellos la escala de operaciones, la calidad del ecosistema y el entorno empresarial./.