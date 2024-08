Dirigentes de países en mundo continúan felicitando al nuevo secretario general del PCV

Hanoi (VNA)- Con motivo de la elección del miembro del Buró Político y presidente de Vietnam, To Lam, como secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), líderes de distintos partidos y países continúan enviando mensajes de felicitaciones al dirigente de la nación indochina.



En la carta dirigida a To Lam, el líder de la revolución cubana, general Raúl Castro Ruz, y el primer secretario del Partido Comunista y presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresaron su certeza de que bajo el sabio liderazgo de To Lam, el PCV continuará liderando al pueblo vietnamita para desarrollar las gloriosas victorias en la lucha por la independencia y el desarrollo nacional, y promoviendo con éxito el proceso de Renovación, garantizando el cumplimiento del objetivo trazado por el XIII Congreso del PCV de garantizar un pueblo rico, un país democrático y justo, y una sociedad justa y civilizada.



El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam. (Fuente:VNA)

Reiteraron el deseo y el compromiso de continuar profundizando las buenas relaciones y la hermandad entre los dos Partidos, sembrada por los líderes históricos Fidel Castro Ruz y Ho Chi Minh.



Mientras, en su mensaje de felicitaciones, el secretario general del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong Un, expresó el deseo de que el PCV y el pueblo vietnamita, bajo el liderazgo de To Lam, logren mayores avances en la obra de construcción del socialismo.



En tanto, en su carta, el primer ministro japonés, Kishida Fumio, ratificó su certidumbre de que bajo el sabio liderazgo de To Lam, el pueblo vietnamita se volverá cada vez más próspero.



Tras reiterar que ambas naciones han fortalecido la cooperación multifacética, en especial en política, economía, diplomacia, seguridad, defensa, cultura e intercambio pueblo a pueblo, abogó por que el dirigente vietnamita contribuya a profundizar aún más esas relaciones.



Manifestó también el deseo de continuar elevando, junto con To Lam, la amistad binacional a una nueva altura.



Por su parte, el presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, subrayó en su mensaje que con la experiencia, alto prestigio y cualidades personales, el máximo dirigente vietnamita cumplirá con éxito todas sus tareas.



Ratificó que Belarús tiene la esperanza de que la cooperación binacional se desarrolle aún más sobre la base de la amistad tradicional, confianza y compresión mutuas, y de que ambas partes sigan cooperando en la implementación de los acuerdos sellados, a la par de adoptar orientaciones para los futuros lazos binacionales.



En la ocasión, líderes de muchos partidos políticos enviaron también cartas para felicitar al secretario general del PCV y presidente de Vietnam.



El presidente del Partido Comunista de la Federación Rusa, Gennady Zyuganov, destacó que la elección de To Lam como máximo dirigente partidista de Vietnam es fruto de años de esfuerzos y dedicación del dirigente por el bien del país y el pueblo.



Expresó su convicción de que bajo el liderazgo de To Lam, el PCV- el legado duradero del Presidente Ho Chi Minh- continuará la reforma impulsada por el difunto secretario general Nguyen Phu Trong y realizada por el pueblo vietnamita, para implementar con éxito la Resolución del XIII Congreso Nacional del PCV.



A su vez, el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, evaluó que el mencionado hito sería una nueva página en la relación centenaria entre los dos partidos y expresó su confianza de que las dos partes continuarán fortaleciendo la cooperación para el beneficio nacional, además de promover los ideales de los movimientos comunistas y obreros.



Bajo el liderazgo del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, el país indochino continuará por el camino del desarrollo socioeconómico y seguirá actuando por la paz y la estabilidad en la región y el mundo, apreció.



El secretario general del Partido Movimiento Izquierda Unida Dominicana, Miguel Mejía, en tanto, afirmó que la elección del compañero To Lam como secretario general del Comité Central del PCV evidenció el reconocimiento y la confianza del Partido y el pueblo vietnamita en To Lam; y demostró la visión política, firmeza, compromiso con los lineamientos del Partido, los ideales y el liderazgo del Presidente Ho Chi Minh, sucedidos por el difunto secretario general Nguyen Phu Trong y generaciones de líderes del país.



Mientras, el Secretariado del Partido Comunista de Bolivia expresó su confianza en que el PCV, bajo el sabio liderazgo de To Lam, fortalecerá la solidaridad y la unidad e implementará con éxito los objetivos de la XIII cita magna del PCV.



El Comité Central del Partido Comunista de México patentizó su certeza de que bajo el liderazgo del máximo dirigente del país, el PCV y el heroico pueblo vietnamita seguirán avanzando y alcanzarán la victoria; y expresó el deseo de seguir desarrollando las relaciones entre las dos fuerzas partidistas.



El secretario general del Partido Comunista de Argentina, Jorge Kreyness Jorge Kreyness, por su parte, también subrayó que dando continuidad al legado del extinto secretario general Nguyen Phu Trong y bajo el liderazgo del máximo dirigente partidista y presidente To Lam, Vietnam continuará logrando nuevos éxitos en la construcción del socialismo mediante la consolidación de la soberanía y la mejora del bienestar del pueblo./.