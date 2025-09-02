Dirigentes de Laos y Camboya visitan exposición sobre logros de Vietnam

Hanoi (VNA) –El secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el presidente del Partido Popular (CPP) y titular del Senado de Camboya, Hun Sen, visitaron esta tarde la exposición sobre logros nacionales de Vietnam en Hanoi.

El viceprimer ministro vietnamita Mai Van Chinh, el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el presidente del Partido Popular (CPP) y titular del Senado de Camboya, Hun Sen, visitan la exposición. (Fuente: VNA)

La actividad se efectuó en ocasión de la participación de ambos dirigentes en la celebración del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).

Durante el recorrido por las áreas de exhibición interiores y exteriores, el viceprimer ministro vietnamita Mai Van Chinh presentó a los delegados la muestra, la cual resalta los principales avances del país en las últimas ocho décadas en diversos ámbitos como industria y tecnología, agricultura y desarrollo rural, seguridad y defensa, relaciones exteriores, salud, inversión y comercio, educación, cultura, deporte y turismo.

Se trata de la exposición de mayor escala realizada hasta la fecha, con una representación nacional que incluye objetos e imágenes de 34 provincias y ciudades, ministerios, sectores y empresas.

El subjefe del Gobierno vietnamita, junto con los dirigentes de Laos y Camboya, visitaron el área central de la exposición con el tema “95 años de la bandera del Partido iluminando el camino”, que recrea los hitos históricos y victorias bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, organizada por el periódico Nhan Dan (Pueblo).

También recorrieron los espacios dedicados al tema “80 años de independencia, libertad y felicidad”, el pabellón del Ministerio de Relaciones Exteriores y la sección “Por un futuro verde”, presentada por el Grupo Vingroup con iniciativas de transición ecológica.

Además, visitaron el área al aire libre del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Pública, bajo el lema “La espada y el escudo”, donde se exhiben los logros del heroico Ejército Popular y la Policía Popular de Vietnam, así como armas y equipos técnicos modernos desarrollados y perfeccionados por el país./.