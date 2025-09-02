Noticieros
Dirigentes de Laos y Camboya visitan exposición sobre logros de Vietnam
Hanoi (VNA) –El secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el presidente del Partido Popular (CPP) y titular del Senado de Camboya, Hun Sen, visitaron esta tarde la exposición sobre logros nacionales de Vietnam en Hanoi.
Durante el recorrido por las áreas de exhibición interiores y exteriores, el viceprimer ministro vietnamita Mai Van Chinh presentó a los delegados la muestra, la cual resalta los principales avances del país en las últimas ocho décadas en diversos ámbitos como industria y tecnología, agricultura y desarrollo rural, seguridad y defensa, relaciones exteriores, salud, inversión y comercio, educación, cultura, deporte y turismo.
Se trata de la exposición de mayor escala realizada hasta la fecha, con una representación nacional que incluye objetos e imágenes de 34 provincias y ciudades, ministerios, sectores y empresas.
El subjefe del Gobierno vietnamita, junto con los dirigentes de Laos y Camboya, visitaron el área central de la exposición con el tema “95 años de la bandera del Partido iluminando el camino”, que recrea los hitos históricos y victorias bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, organizada por el periódico Nhan Dan (Pueblo).
También recorrieron los espacios dedicados al tema “80 años de independencia, libertad y felicidad”, el pabellón del Ministerio de Relaciones Exteriores y la sección “Por un futuro verde”, presentada por el Grupo Vingroup con iniciativas de transición ecológica.
Además, visitaron el área al aire libre del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Pública, bajo el lema “La espada y el escudo”, donde se exhiben los logros del heroico Ejército Popular y la Policía Popular de Vietnam, así como armas y equipos técnicos modernos desarrollados y perfeccionados por el país./.