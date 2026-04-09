Dirigente partidista vietnamita se reúne con compatriotas residentes en Laos

Vientiane (VNA) - El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, sostuvo hoy en Vientiane un encuentro con el personal de la Embajada de Hanoi en Laos y con una amplia representación de la comunidad de connacionales residentes en este país.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, interviene en la cita (Foto: VNA)

Durante la reunión, el dirigente informó que su visita tiene como objetivo continuar la implementación de la política exterior del Partido, fortalecer las relaciones políticas e impulsar una cooperación más efectiva y sustancial entre Vietnam y Laos en todos los ámbitos y canales, contribuyendo así a consolidar la confianza política y reforzar los vínculos estrechos entre los líderes de alto nivel de ambas naciones.

En la ocasión, evocó los resultados del XIV Congreso Nacional del PCV y las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares en todos los niveles para el mandato 2026-2031, y afirmó que esos logros reflejan el desarrollo sólido del país y la confianza del pueblo en el Partido y el Estado.

Asimismo, expresó su convicción de que, con el acompañamiento del pueblo -incluida la comunidad vietnamita en Laos-, los órganos electos cumplirán con éxito sus responsabilidades y contribuirán al desarrollo rápido y sostenible de la Patria.

Al referirse a las inquietudes, aspiraciones y propuestas de los compatriotas en el exterior, reafirmó que el Partido y el Estado vietnamitas siempre escuchan las opiniones de la diáspora y han aplicado diversas políticas de apoyo. Señaló además que los dirigentes de ambos países continuarán dialogando para perfeccionar los marcos jurídicos que faciliten la implementación efectiva de proyectos conjuntos.

El dirigente exhortó al embajador Nguyen Minh Tam y al personal de la embajada y de las agencias de representación de Vietnam en Laos a mantener la unidad y el sentido de responsabilidad, así como a seguir promoviendo la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y los lazos estratégicos entre ambos países.

También instó a reforzar la coordinación con las autoridades laosianas para apoyar a los ciudadanos vietnamitas, especialmente a aquellos que viven en zonas de difícil acceso, a fin de obtener un estatus legal estable, mejorar sus condiciones de vida, cumplir con las leyes locales e integrarse plenamente en la sociedad anfitriona.

Por su parte, el presidente de la Asociación General de Vietnamitas en Laos, Pham Van Hung, y el titular de la Asociación de Empresas Vietnamitas en Laos, Duong Dinh Bang, informaron sobre las actividades y los logros recientes de la comunidad y de las empresas vietnamitas en este país.

Ambas partes se comprometieron a modernizar sus organizaciones para servir mejor a los compatriotas y contribuir a la construcción de una comunidad vietnamita en Laos económicamente sólida y culturalmente dinámica, que fortalezca activamente los lazos especiales entre Vietnam y Laos./.