Dirigente partidista vietnamita recibe a delegación de ICAPP

Hanoi (VNA)- El miembro de Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió hoy a una delegación de la dirigencia de la Conferencia Internacional de Partidos Políticos de Asia (ICAPP), encabezada por los presidentes del Comité Permanente Chung Eui-yong y Mushahid Hussain Sayed.



En la cita (Fuente: VNA)



La delegación de ICAAP se encuentra en Vietnam para una visita de trabajo y asistir a la ceremonia por el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional del 2 de septiembre.



En la reunión, Cam Tu dio la bienvenida a la delegación, y destacó que los logros históricos alcanzados por Vietnam en los últimos 80 años han contado con el apoyo y la solidaridad de partidos y amigos internacionales, entre ellos la ICAPP.



En ocasión del 25.º aniversario de la fundación y desarrollo de la ICAPP, felicitó los éxitos de la organización, que ha contribuido a fortalecer la voz de los partidos políticos en las relaciones internacionales, promover la cooperación entre partidos en la región y desempeñar un papel de puente con gobiernos, parlamentos y pueblos, aportando a la paz, la estabilidad y la prosperidad de Asia.



También compartió con la dirigencia de la ICAPP los logros de Vietnam tras 80 años de independencia y 40 años de Renovación (Doi Moi), así como sus objetivos estratégicos de desarrollo y orientaciones clave en la nueva era.



Los dirigentes de la ICAPP felicitaron los notables logros de desarrollo del país indochino y valoraron el papel de liderazgo y el creciente prestigio internacional del PCV. Subrayaron que, bajo su liderazgo, Vietnam se ha convertido en un ejemplo inspirador de independencia, resiliencia, unidad, innovación, integración y desarrollo.



También reconocieron la activa participación y las contribuciones efectivas del PCV como miembro del Comité Permanente de la ICAPP, y expresaron el deseo de estrechar aún más los vínculos entre las dos partes.



Confiaron en que el PCV seguirá realizando importantes aportes a la materialización de la visión y los objetivos de desarrollo de la ICAPP, por una Asia de paz, estabilidad y prosperidad.



La ICAPP manifestó su convicción de que, con los “cuatro pilares fundamentales” y los objetivos estratégicos establecidos, el país y el pueblo vietnamita lograrán nuevos y mayores avances bajo el liderazgo del Partido en el futuro cercano.



Ambas partes coincidieron en reforzar la cooperación, promoviendo activamente la participación del PCV en la ICAPP. Acordaron, junto con los demás partidos miembros del Comité Permanente, coordinar eficazmente para elevar aún más el papel y la posición internacional de la ICAPP en el nuevo contexto, contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación entre partidos políticos tanto en amplitud como en profundidad./.