Dirigente parlamentario vietnamita rinde homenaje a Presidente Ho Chi Minh

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, ofreció hoy inciensos en memoria del Presidente Ho Chi Minh en la Casa 67 del complejo histórico dedicado al líder revolucionario en el Palacio Presidencial, en Hanoi.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y la delegación rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh (Foto: VNA) La ceremonia se celebró con motivo del 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (3 de febrero de 1930-2026) y la cercania de las celebraciones del Año Nuevo Lunar.



Ante el altar conmemorativo del Presidente Ho Chi Minh, Tran Thanh Man, en representación de la delegación del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, ofreció respetuosamente incienso y expresó su profunda gratitud por las inmensas contribuciones del extinto dirigente a la causa revolucionaria del Partido y de la nación.



Thanh Man y la comitiva prometieron continuar fortaleciendo la unidad, renovando el pensamiento y los métodos operativos de la Asamblea Nacional para satisfacer mejor las necesidades prácticas; centrarse en la implementación efectiva de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam; y elevar la calidad de actividades de legislación, supervisión suprema y toma de decisiones importantes del país.



La delegación también reafirmó su determinación de preparar con meticulosidad y organizar con éxito las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XIV Legislatura y a los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031.



Bajo el liderazgo del Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado, encabezados por el secretario general To Lam, y con una estrecha coordinación con el Gobierno, la Asamblea Nacional continúa desempeñando su papel en el perfeccionamiento de las instituciones, la eliminación de "cuellos de botella", la liberación de recursos y la promoción del desarrollo socioeconómico, dijo.



Al conversar con el personal del complejo histórico, Thanh Man expresó su emoción al visitar nuevamente el lugar donde el Presidente Ho Chi Minh trabajó en sus últimos días; y solicitó a los funcionarios y trabajadores que continúen esforzándose por preservar y conservar los objetos y documentos sobre el prócer de la independencia nacional para las generaciones futuras. Instó a realizar un buen trabajo en la presentación de su vida y trayectoria al pueblo y a los visitantes internacionales. El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y los delegados visitan la Casa 67 (Foto: VNA)

La Casa 67 aún conserva intactos muchos objetos vinculados al Presidente Ho Chi Minh durante sus últimos años de vida; además, fue el lugar donde se llevaron a cabo las reuniones del Buró Político durante la fase feroz de la guerra de destrucción del imperialismo estadounidense en el norte.



Según representantes del complejo, en 2025 el lugar recibió a unos 2,6 millones de visitantes nacionales y extranjeros para turismo e investigación; se organizaron numerosas exposiciones y muestras temáticas, incluyendo contenidos sobre los 14 congresos nacionales el Partido y actividades para celebrar las elecciones de la Asamblea Nacional de la XIV Legislatura, lo que atrajo la atención de un gran número de cuadros, miembros del Partido, estudiantes y turistas.



Actualmente, el complejo histórico sigue siendo una "dirección roja" de historia, cultura y turismo, donde converge el afecto del pueblo, los vietnamitas en el extranjero y los amigos internacionales hacia el Presidente Ho Chi Minh./.