Dirigente del Partido Comunista de Argentina felicita el éxito del XIV Congreso del PCV

Buenos Aires (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Argentina, Jorge Kneneyss, felicitó el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y destacó el papel dirigente de la organización política en el proceso de renovación y desarrollo del país.

El secretario general del Partido Comunista de Argentina, Jorge Kneneyss (Foto: VNA)

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Kneneys subrayó que el XIV Congreso constituye un acontecimiento político de especial importancia, que refleja el espíritu de unidad, democracia, disciplina y renovación del PCV.

Señaló que la elección de To Lam como secretario general en el Congreso demuestra la continuidad, la estabilidad y el fortalecimiento del liderazgo del Partido, contribuyendo a consolidar la confianza de los cuadros, militantes y del pueblo vietnamita en la línea trazada.

El dirigente argentino valoró los logros alcanzados por Vietnam en los últimos años, especialmente en el ámbito económico, la reforma institucional, el fortalecimiento de la gestión estatal y la garantía del progreso y la justicia social, lo que -afirmó- confirma el papel central y decisivo del PCV en la conducción del proceso de renovación.

Asimismo, destacó las orientaciones del Congreso en materia de desarrollo de una economía dinámica y moderna, vinculada a la transformación digital, el avance de la ciencia y la tecnología, la innovación y la mejora de la calidad de los recursos humanos.

En un contexto internacional marcado por profundos cambios, Kneneyss consideró acertada la persistencia del PCV en el objetivo de la independencia nacional asociada al socialismo, junto con una integración internacional activa y profunda, factores que -según indicó- permitirán a Vietnam seguir elevando su posición internacional y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores en los próximos cinco años.

Al referirse a las relaciones entre ambos partidos, el secretario general del Partido Comunista de Argentina reafirmó que existen vínculos de amistad, solidaridad y cooperación de larga data con el PCV.

Expresó su confianza en que las resoluciones del XIV Congreso contribuirán a intensificar el intercambio teórico y la cooperación política, así como el intercambio de experiencias en la construcción del Partido y el desarrollo nacional.

Kneneys también presentó la sala de lectura dedicada a Vietnam en la sede del Partido Comunista de Argentina, donde se conservan publicaciones, documentos y obras artísticas sobre la historia, la cultura y el proceso de desarrollo del país asiático.

Señaló que su Partido está dispuesto a seguir difundiendo las resoluciones del XIV Congreso y a promover entre el pueblo argentino un mayor conocimiento sobre los avances y orientaciones de la República Socialista de Vietnam bajo la dirección del Partido Comunista./.