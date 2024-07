Director de Resumen Latinoamericano resalta aportes del secretario general del PCV

Buenos Aires (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, ha sido un gran constructor de ideas y motor de una práctica constante para elevar la calidad de vida de la población vietnamita y asegurar que este esfuerzo no sea entorpecido por acciones que van en contra del pensamiento comunista.

Así lo evaluó Carlos Aznárez, director del sitio digital Resumen Latinoamericano, sobre el papel y los aportes del difunto líder al Partido y el Estado y el pueblo de Vietnam, tanto en la construcción y rectificación del Partido, la lucha contra la corrupción, como el desarrollo socioeconómico nacional, en una entrevista a la corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Buenos Aires.

Carlos Aznárez dijo que todo lo realizado por Phu Trong en estas últimas décadas en que le tocó cumplir un rol destacado en la política, estuvo inspirado, sin dudas en el legado de uno de los padres de la Patria, como fue y es Ho Chi Minh. De allí, que siempre tuviera como premisa fundamental la lucha contra las agresiones extranjeras, la consolidación de la autodeterminación como pueblo, la soberanía territorial y la máxima felicidad para la población.

En un artículo escrito en ocasión del 94 aniversario de la fundación del PCV (3 de febrero de 1930), el secretario general Nguyen Phu Trong afirmó el estrecho vínculo como carne y hueso entre el Partido y el pueblo, la idea inquebrantable de servir al pueblo como razón de ser y objetivo de vida, recordó.

Enfatizó que el dirigente partidista reunía en un solo puño la vieja y la nueva tradición cultural marxista, y por eso reivindicaba la ideología de lucha, la formación política, la organización, la disciplina basada en los principios de democracia centralizada, la crítica y la autocrítica, escuchando la voz del pueblo siempre.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, Phu Trong ha sido uno de los más severos jueces para dilucidar donde estaban localizadas las semillas de esa lacra que tanto se puede ver en los países occidentales, pero que si no se corta de raíz puede introducirse destructivamente en las naciones socialistas. Por ello, apuntó los cañones contra la degradación de la ideología política y el estilo de vida. Lo expresaba con claridad condenando las manifestaciones de “auto-evolución”, la corrupción, el despilfarro, la burocracia. Y aseguraba que esas desviaciones son las que pueden “alejar al Partido de las masas”, dijo.

Valoró que las contribuciones de los trabajos teóricos del secretario general Nguyen Phu Trong a las cuestiones del socialismo y una economía de mercado de orientación socialista sirvan de referencia para el desarrollo de otros países.

Sin duda, que los aportes ideológicos de Nguyen Phu Trong no solo sirven para Vietnam, sino que ayudan a entender las dificultades que afrontan los pueblos para autodeterminarse en países occidentales, subrayó.

“Nunca hay que olvidar que el pueblo vietnamita viene de décadas de lucha frontal contra los invasores imperialistas, y que en cada una de esas batallas ha vencido”. Eso es algo en lo que Nguyen Phu Trong insistía: “no perder la memoria histórica”, porque las fuerzas hostiles aún están buscando formas de destruir la causa revolucionaria, intentando debilitar al Partido y al Estado. Por eso, el Secretario General no dejó de batallar para fortalecer la esencia revolucionaria y de vanguardia que tiene el Partido Comunista y apostar a la transparencia en lo político, la moralidad revolucionaria y el fortalecimiento de los cuadros, para que estos sean el cable a tierra con el pueblo, destacó.

Sobre la política exterior de Vietnam, Nguyen Phu Trong ejerció un rol internacionalista y de adhesión a una diplomacia flexible pero que no renuncie jamás a los principios fundacionales y al legado de quienes, como los gestores de los Acuerdos de Ginebra, de los que ahora recordamos el 70 aniversario, supieron llevar a la mesa de negociaciones la defensa de la victoria obtenida en el campo de batalla, comentó.

Hoy la diplomacia vietnamita sigue obteniendo triunfos, participa de igual a igual en la mayoría de los foros internacionales, es miembro activo de la ONU, e incluso ya ha estado en dos ocasiones como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de este organismo. Es país líder en la ASEAN, y mantiene relaciones cordiales todos los países del mundo que no quieran injerir en su política interna. Eso no se ha logrado por casualidad, es una escuela diplomática a la que el líder del Partido ha aportado toda su lucidez y esfuerzo para que se mantenga y siga dando frutos, subrayó.

Por todo esto y más, Nguyen Phu Trong será recordado por su pueblo como una de los suyos, esos referentes excepcionales que sin dejar de asumir plenamente la responsabilidad de sus cargos, se preocupan en que la población para la que se gobierna, reciba en forma directa los beneficios de una buena gestión estatal, algo que en Occidente no se practica salvo excepcionalmente en países que están recorriendo el camino del socialismo, concluyó.

Resumen Latinomericano publicó el 19 de julio un artículo elogiando las contribuciones del secretario general Nguyen Phu Trong, después de difundir la noticia sobre su fallecimiento. En ese artículo, Carlos Aznárez resaltó al líder del PCV como uno de los grandes gestores de la construcción del país y del Partido Comunista de las últimas décadas./.