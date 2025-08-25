Diplomacia vietnamita debe ser fuerza pionera para elevar posición del país, exige líder partidista

Hanoi (VNA) Se espera que la diplomacia vietnamita -con el coraje, la inteligencia, el espíritu y el carácter del pueblo en la nueva era- siga siendo la fuerza pionera y central con gloriosas responsabilidades, con el fin de elevar constantemente la posición del país, exigió el secretario general del Partido Comunista, To Lam.



El Secretario General del PCV To Lam, líderes, ex líderes del Partido y del Estado y delegados asistieron al evento. Foto: Thong Nhat - VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en el evento. Foto: Thong Nhat - VNA

El viceprimer ministro y canciller Bui Thanh Son habla en el evento. Foto: An Dang - VNA

Durante un acto conmemorativo por el 80 aniversario de la fundación del sector diplomático (28 de agosto) realizado hoy en Hanoi, To Lam felicitó a los trabajadores de esta rama por sus destacados logros y contribuciones en los últimos tiempos.



El líder partidista expresó su confianza en que todo el sector diplomático continuará uniéndose, innovando y siendo creativo, para alcanzar nuevos triunfos, y seguir siendo digno de la confianza y el amor del Partido, el Estado y el pueblo.



El Secretario General señaló que la tradición, los éxitos y la gloriosa historia de 80 años han dejado a la diplomacia vietnamita grandes lecciones que siguen siendo valiosas hasta hoy y en el futuro.



Los logros actuales son fruto de la cristalización de la teoría y la práctica revolucionarias, así como de la combinación entre la fuerza nacional y la de los tiempos y la vinculación entre la diplomacia y el pueblo, reiteró.



Por lo tanto, exigió construir una diplomacia integral, moderna y profesional imbuida de la identidad vietnamita e integral en sus pilares de diplomacia del Partido, diplomacia de Estado y diplomacia popular.

Asimismo, resulta necesario combinar estrechamente la diplomacia con la defensa, la seguridad, la economía, la ciencia - la tecnología, la cultura y la información de asuntos exteriores; modernizar el pensamiento, los métodos y las herramientas; y trabajar por mejorar constantemente la posición del país a través de actividades que honren la paz, defiendan el humanismo y contribuyan a los valores comunes de la humanidad y la comunidad internacional, puntualizó.



Instó además a garantizar los más altos intereses nacionales con base en los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y mantener la independencia, la soberanía, la unidad, la integridad territorial y un entorno pacífico y estable para el desarrollo nacional.



Orientó abordar adecuadamente las cuestiones del mar y la tierra sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), así como promover la cooperación, el diálogo y la búsqueda de puntos comunes con las partes pertinentes, propuso.



Hizo hincapié en la importancia de impulsar una diplomacia integral con enfoque en las diplomacias económica y tecnológica; continuar abriendo mercados; modernizar y firmar Tratados de Libre Comercio de nueva generación y conectar iniciativas de infraestructura, logística, cadena de suministro y finanzas verdes.



Por otro lado, urgió a maximizar el papel de la diplomacia en campos especializados, especialmente la diplomacia científico-tecnológica, la educación y la formación; realizar un buen trabajo de protección a los ciudadanos, cuidar y ser un apoyo confiable para la comunidad de residentes connacionales en el extranjero y promover eficazmente el recurso intelectual vietnamita a nivel global.



El máximo dirigente partidista comentó que se deben mejorar las contribuciones de Vietnam a la política mundial, la economía global, la civilización humana, la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.

También exhortó a ser proactivo, positivo y proponer iniciativas en foros multilaterales internacionales y regionales; esforzarse por asumir un papel central y de liderazgo en foros y organizaciones multilaterales de importancia estratégica, de acuerdo con requisitos, capacidades y condiciones específicas; trabajar junto con otros países en aras de contribuir activamente a la elaboración de un orden político y económico mundial justo e igualitario basado en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.



Hay que estar dispuesto a asumir el liderazgo en áreas prioritarias de interés nacional, especialmente en la respuesta al cambio climático, la seguridad energética, la seguridad hídrica y la transferencia de tecnología; participar activamente y responsablemente en la solución de problemas comunes regionales y mundiales y fortalecer las contribuciones de Vietnam a las operaciones de mantenimiento de la paz y la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, insistió el líder partidista.



El sector necesita innovar en la diplomacia cultural y el trabajo de asuntos exteriores, contribuyendo a mejorar y consolidar el poder blando del país, promover la imagen, la identidad y los valores nacionales y enriquecer la civilización humana, precisó.



También recomendó mejorar la calidad y eficacia de la investigación, la previsión y el asesoramiento estratégico en materia de asuntos exteriores; construir un grupo de funcionarios diplomáticos que responda a los requerimientos y tareas de la nueva era y continuar coordinando estrechamente con los Ministerios, ramas y localidades en aras de proteger la Patria con anticipación y desde la distancia.



To Lam otorgó al Ministerio de Relaciones Exteriores la Orden de Trabajo de Primera Clase por sus logros sobresalientes y destacados en el asesoramiento e implementación de las actividades de asuntos exteriores del Partido y el Estado, contribuyendo a la causa de la construcción del socialismo y la defensa de la Patria desde 2023 a 2025.



En nombre del Partido y Estado, también entregó el título "Héroe del Trabajo" a Nguyen Thi Binh, ex miembro del Comité Central del Partido Comunista, ex vicepresidenta del Estado y ex ministra de Relaciones Exteriores del Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Vietnam del Sur por sus grandes contribuciones a la causa revolucionaria./.