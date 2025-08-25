Noticieros
Diplomacia vietnamita debe ser fuerza pionera para elevar posición del país, exige líder partidista
Hanoi (VNA) Se espera que la diplomacia vietnamita -con el coraje, la inteligencia, el espíritu y el carácter del pueblo en la nueva era- siga siendo la fuerza pionera y central con gloriosas responsabilidades, con el fin de elevar constantemente la posición del país, exigió el secretario general del Partido Comunista, To Lam.
Durante un acto conmemorativo por el 80 aniversario de la fundación del sector diplomático (28 de agosto) realizado hoy en Hanoi, To Lam felicitó a los trabajadores de esta rama por sus destacados logros y contribuciones en los últimos tiempos.
El líder partidista expresó su confianza en que todo el sector diplomático continuará uniéndose, innovando y siendo creativo, para alcanzar nuevos triunfos, y seguir siendo digno de la confianza y el amor del Partido, el Estado y el pueblo.
El Secretario General señaló que la tradición, los éxitos y la gloriosa historia de 80 años han dejado a la diplomacia vietnamita grandes lecciones que siguen siendo valiosas hasta hoy y en el futuro.
Los logros actuales son fruto de la cristalización de la teoría y la práctica revolucionarias, así como de la combinación entre la fuerza nacional y la de los tiempos y la vinculación entre la diplomacia y el pueblo, reiteró.
Por lo tanto, exigió construir una diplomacia integral, moderna y profesional imbuida de la identidad vietnamita e integral en sus pilares de diplomacia del Partido, diplomacia de Estado y diplomacia popular.
Asimismo, resulta necesario combinar estrechamente la diplomacia con la defensa, la seguridad, la economía, la ciencia - la tecnología, la cultura y la información de asuntos exteriores; modernizar el pensamiento, los métodos y las herramientas; y trabajar por mejorar constantemente la posición del país a través de actividades que honren la paz, defiendan el humanismo y contribuyan a los valores comunes de la humanidad y la comunidad internacional, puntualizó.
Instó además a garantizar los más altos intereses nacionales con base en los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y mantener la independencia, la soberanía, la unidad, la integridad territorial y un entorno pacífico y estable para el desarrollo nacional.
Orientó abordar adecuadamente las cuestiones del mar y la tierra sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), así como promover la cooperación, el diálogo y la búsqueda de puntos comunes con las partes pertinentes, propuso.
Hizo hincapié en la importancia de impulsar una diplomacia integral con enfoque en las diplomacias económica y tecnológica; continuar abriendo mercados; modernizar y firmar Tratados de Libre Comercio de nueva generación y conectar iniciativas de infraestructura, logística, cadena de suministro y finanzas verdes.
Por otro lado, urgió a maximizar el papel de la diplomacia en campos especializados, especialmente la diplomacia científico-tecnológica, la educación y la formación; realizar un buen trabajo de protección a los ciudadanos, cuidar y ser un apoyo confiable para la comunidad de residentes connacionales en el extranjero y promover eficazmente el recurso intelectual vietnamita a nivel global.
El máximo dirigente partidista comentó que se deben mejorar las contribuciones de Vietnam a la política mundial, la economía global, la civilización humana, la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.