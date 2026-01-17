Diplomacia económica facilita la apertura de mercados para las exportaciones agrícolas

La Embajada de Vietnam en Italia participó en la 41ª Feria agrícola Macfrut, celebrada en Rimini, región de Emilia-Romagna (Italia). (Fuente: VNA)

Junto con los esfuerzos para reestructurar la producción y mejorar la calidad de los productos, la diplomacia económica ha jugado un papel clave en la expansión de los mercados, la eliminación de barreras comerciales y la integración más profunda de los productos agrícolas vietnamitas en las cadenas de suministro globales.



La viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, destacó que la diplomacia económica ha sido identificada como un pilar prioritario para el país. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha trabajado de manera estrecha con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, las autoridades locales y el sector empresarial para fomentar una mayor integración de la agricultura vietnamita en las cadenas de valor globales y diversificar los mercados de exportación.



Un hito importante en los últimos años ha sido el programa para fortalecer la cooperación en el desarrollo de la industria Halal hasta 2030. En 2025, este programa logró resultados positivos, abriendo nuevos mercados, especialmente en Oriente Medio y África, lo que abre la puerta a un crecimiento sostenible en el futuro.



Más allá del comercio, la coordinación entre los Ministerios también se ha reflejado en la implementación de los compromisos internacionales relacionados con el cambio climático, el medio ambiente y la biodiversidad.



Según la funcionaria, cumplir con estos compromisos no solo refuerza la responsabilidad y credibilidad de Vietnam, sino que también abre nuevas oportunidades para acceder a tecnologías innovadoras y movilizar recursos internacionales que apoyen el desarrollo agrícola verde y sostenible.



Las cifras de 2025 muestran resultados positivos de estas estrategias. El total de las exportaciones de productos agroforestales y pesqueros alcanzó los 70.090 millones de dólares, con varios productos registrando un fuerte crecimiento. En particular, las exportaciones de frutas y hortalizas llegaron a los 8.600 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual cercano al 20%.



Nguyen Thanh Binh, presidente de la Asociación de Frutas y Hortalizas de Vietnam, destacó que las actividades de promoción comercial, incluida la participación en ferias y exposiciones internacionales, se han implementado de forma efectiva, ayudando a las empresas a expandir sus mercados y atraer nuevos clientes. La asociación cree que las exportaciones de frutas y hortalizas podrían alcanzar los 10.000 millones de dólares en 2026 si se sigue mejorando la calidad, se completan los sistemas de trazabilidad y se refuerzan las actividades de promoción.



Por su parte, Tran Cong Thang, director del Instituto de Estrategia y Política Agrícola y Ambiental, señaló que, aunque el año pasado Estados Unidos impuso ciertas medidas arancelarias a los productos vietnamitas, incluidos los agroforestales y pesqueros, las exportaciones a este mercado siguieron creciendo. Esto refleja la capacidad de adaptación de las empresas vietnamitas, que han reestructurado sus productos, ajustado sus estrategias de mercado y aprovechado mejor las preferencias comerciales, explicó.



Además de mercados clave como Estados Unidos, China y la UE, los productos agrícolas vietnamitas están presentes actualmente en casi 200 países y territorios, incluyendo mercados de alto nivel como Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Oriente Medio. Sin embargo, la dependencia de un número limitado de mercados clave para ciertos productos resalta la necesidad de seguir diversificando los mercados y las cadenas de suministro, con el fin de reducir riesgos y aumentar la flexibilidad.



En cuanto a las orientaciones de gestión, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Tran Duc Thang, subrayó que la cartera está enfocada en eliminar barreras comerciales y técnicas, fortalecer los requisitos de trazabilidad, ampliar los mercados de exportación, diversificar los socios y reducir la dependencia de los mercados tradicionales. Las exportaciones, afirmó, deben crecer no solo en volumen, sino también en calidad, imagen de marca y valor.



Las visitas de trabajo del ministro y los viceministros a Japón, Corea del Sur, Francia, China, Europa, África y otros socios clave no solo buscan avanzar en la diplomacia, sino también lograr resultados concretos en la cooperación, atrayendo recursos, tecnología y experiencia avanzada en gestión. Cada visita tiene como objetivo concretar programas y proyectos prácticos.



Un logro significativo en 2025 fue la firma de cinco protocolos con China que permiten la exportación oficial de productos como chile, maracuyá, salvado de arroz, nidos de pájaro crudos y yaca fresca. Según el ministro, estos protocolos no solo amplían la lista de productos agrícolas exportables, sino que también mejoran la estabilidad y la transparencia, reforzando la confianza de agricultores y empresas para producir conforme a los estándares y participar en las cadenas de valor.



Los documentos preliminares para el XIV Congreso Nacional del Partido destacan las relaciones exteriores como una tarea clave y regular, y reconocen que la diplomacia agrícola y medioambiental es un componente central de la diplomacia económica, ambiental y de desarrollo, directamente vinculada a las prioridades estratégicas nacionales./.