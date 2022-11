Diccionario vietnamita - español publicado por primera vez en Vietnam

Se trata del primer diccionario bilingüe vietnamita-español compilado y publicado en Vietnam con 2397 páginas y más de 40,000 entradas.

El autor del diccionario es el veterano periodista Vu Van Au, quien cumple 91 años de edad este año.

El periodista y traductor Vu Van Au nació en la aldea Le Xa, distrito de Tien Lu, provincia de Hung Yen. En 1955, comenzó a trabajar en la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA – por sus siglas en inglés). Fue uno de los primeros 23 cuadros vietnamitas que llegaron a Cuba en 1961 para estudiar el idioma español a raíz de la propuesta del presidente Fidel Castro a los dirigentes vietnamitas cuando vio que durante las primeras visitas de las delegaciones de Vietnam a Cuba, las dos partes tuvieron la necesidad de utilizar un tercer idioma, el inglés, para las conversaciones (del vietnamita al inglés, luego al español y viceversa).

En 1966, Au fue designado como el primer Jefe de la Corresponsalía de la VNA en La Habana, cargo que desempeñó hasta 1973. En mayo de 1974, fue el primer Jefe de la Redacción en Español del Departamento de Noticias para el Exterior de la Agencia VNA. Tiempo después, pasó a ocupar la Jefatura adjunta del Departamento de Noticias internacionales y volvió a ser Jefe del Buró de VNA en La Habana para el período 1992-1996. Después de eso, se jubiló pero aún participa activamente en actividades que contribuyen a promover las amistosas relaciones entre países amigos y hermanos. En los últimos años ha participado en la traducción de varios libros como "La contraofensiva estratégica" y "La victoria estratégica", del líder cubano Fidel Castro, o "El Juicio del Moncada", de la escritora cubana Marta Rojas. También participó en la compilación y traducción del libro “Fidel Castro y Vietnam: Recuerdos Inolvidables”, publicado por la Editorial Thế giới (el Mundo) en 2020, con motivo del 60 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Cuba.

Derivado del amor por la lengua española, con el deseo de poder difundir conocimientos y ayudar a los investigadores y estudiantes vietnamitas a tener una herramienta útil para acercarse al español que es considerado el segundo idioma en el mundo, con un número de hablantes de alrededor de 500 millones de personas, que representan casi el 10% de la población mundial y es una de las lenguas extranjeras más utilizadas, junto con el inglés y el francés, en las universidades, los organismos estatales y organizaciones empresariales de nuestro país, desde 2008, el señor Vu Van Au empezó el trabajo de elaborar un diccionario vietnamita - español por sí solo.

Primero, se basó en el "Diccionario vietnamita - francés" de los autores Le Kha Ke y Nguyen Lan publicado por el Instituto de Lingüística de Vietnam para hacer un folleto de vocabulario vietnamita - español y, sobre esa base, el Sr Au ha aplicado su conocimiento personal sobre idiomas vietnamita y español, puliendo y seleccionando vocablos usuales y corrientes para incluir en el borrador del diccionario. Con el espíritu precavido y prudente que le caracteriza, durante más de 3 años de trabajo diligente, el autor ha actualizado continuamente el contenido compilado para perfeccionar el Diccionario vietnamita-español.

A partir de 2012 siguió sumando y con base en los aportes de amigos y de quienes tenían las condiciones para utilizar la versión en PDF enviada por él, el autor absorbió, editó y completó la obra para mejorar los contenidos del diccionario. Puede decirse que toda su vida se liga con el español, idioma oficial de cerca de 30 países de Europa, América Latina y África, el periodista Vu Van Au ha hecho muchos aportes a las relaciones especiales de amistad entre Vietnam y Cuba, así como entre Vietnam y los países latinoamericanos.

A lo largo de su carrera, a través de muchos puestos de trabajo diferentes, nunca ha dejado de utilizar el idioma español como instrumento, incluso cuando entró en la edad ya avanzada, todavía participaba activamente en las actividades de la comunidad para contribuir a la difusión del español en Vietnam.

En su vida laboral, el Sr. Vu Van Au tuvo el honor de conocer y traducir para los líderes Ho Chi Minh, Fidel Castro y personajes famosos como el héroe vietnamita de la montaña llamado Nup, el combatiene internacional Che Guevara y muchos otros líderes de Cuba y Vietnam.

Como una persona realmente humilde y sencilla, en los encuentros con amigos cercanos, confiaba sinceramente: "Sé que cuando empecé a elaborar el diccionario a la edad de ochenta años, la salud y las calificaciones eran limitadas y además, trabajé solo en el proceso de compilación, corrección y mecanografía, por lo que lógicamente en el texto debe haber muchos errores. También soy consciente de que el español no solo se usa en España sino que además se habla como lengua materna en decenas de otros países, en su mayoría en América Latina, donde ha habido un rico desarrollo de este idioma, mientras yo lo aprendí específicamente en Cuba y no tuve la oportunidad de ir a otros países, entonces se me hace difícil de dominarlo todo y sin sesgos. Por otro lado, no soy una persona especializada en el estudio y enseñanza del español, ni soy un experto en lingüística o lexicografía, por lo que resulta imposible evitar las deficiencias en el proceso de elaboración del libro. Espero que mis amigos y lectores comprendan y contribuyan activamente con comentarios adicionales para mejorarlo. Les agradezco sinceramente sus comentarios, proporcionando palabras técnicas precisas para complementar lo que falta. Especialmente, quisiera dar las gracias a la Facultad de Idioma Español de la Universidad de Hanoi por su apoyo y aliento a mi trabajo. En la medida de lo posible, he enviado la obra por correo electrónico a todos los que solicitan y quieren usar este diccionario de forma gratuita, solo con la condición de que comenten y complementen para enriquecer este libro y hacerlo más completo”.

Hace dos meses, el periodista Vu Van Au donó 100.000.000 de VND al fondo del Club de Ex-estudiantes vietnamitas en Cuba para ayudar a los hermanos cubanos a superar las consecuencias de un incendio en un depósito de combustible en Matanzas, región del Centro de Cuba. Esta es la cantidad total de las regalías por publicar el primer diccionario vietnamita-español en Vietnam. Con este gesto, el Sr. Vu Van Au dio un brillante ejemplo de la estrecha hermandad de los ex-alumnos vietnamitas que se formaron en el hermano país de Cuba.

Fuentes oficiales dan cuenta de que la obra "Diccionario vietnamita-español", del autor Vu Van Au, ha sido unánimemente galardonada con el premio de mención especial por parte del Panel final del 8vo concurso nacional de información para el Exterior y será homenajeada en la ceremonia de premiación que se realizará en el Gran Teatro de Hanoi en la noche del próximo 5 de noviembre de 2022.

Por Pham Dinh Loi