Destacan desarrollo constante de relaciones de cooperación especial Vietnam-Cuba

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, mantuvo hoy una reunión con el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a quien destacó el desarrollo constante de las relaciones especiales bilaterales, cultivadas por el Presidente Ho Chi Minh y el líder Fidel Castro.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Fuente: VNA)

En el encuentro sostenido en ocasión de la visita de Estado al país indochino del líder cubano, quien asistió a las celebraciones por el 80º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam, Thanh Man afirmó que esta es una viva demostración de la amistad especial entre los Partidos, Estados y pueblos de ambos países.



Ratificó que Vietnam otorga gran importancia a los nexos con Cuba y está decidido a profundizarlos en todos los ámbitos. Reiteró el firme apoyo de Hanoi a la causa revolucionaria del pueblo cubano.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel envió sus más cálidas felicitaciones por el 80º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam.



El mandatario destacó los logros recientes de Vietnam en desarrollo socioeconómico y diplomático, así como el entusiasmo popular que marcó las celebraciones nacionales.



El líder cubano valoró positivamente los avances en la cooperación bilateral, especialmente tras la visita a Cuba del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en 2024, que profundizó los lazos bilaterales.



Señaló que varios proyectos conjuntos ya generan resultados alentadores y aseguró que Cuba continuará creando condiciones favorables para las empresas vietnamitas en sectores estratégicos como agricultura, energía y biotecnología, ampliando gradualmente la colaboración hacia otros ámbitos.



Díaz-Canel agradeció sinceramente la cooperación práctica de Vietnam, especialmente en agricultura y seguridad alimentaria, así como el apoyo brindado por el pueblo vietnamita a través de campañas de solidaridad en ocasión del 65º aniversario de relaciones diplomáticas, lo que calificó como una expresión viva de la histórica hermandad bilateral.



Thanh Man afirmó que la Asamblea Nacional de Vietnam seguirá estrechando la cooperación con su par cubano mediante visitas y contactos de alto nivel, la preparación de la segunda reunión del Comité Interparlamentario Vietnam-Cuba, el fortalecimiento de los vínculos entre localidades y grupos parlamentarios de amistad, y la coordinación en foros multilaterales como la Unión Interparlamentaria (UIP).



También subrayó la importancia de difundir entre los pueblos, especialmente entre los jóvenes, los valores de la relación especial entre ambas naciones./.