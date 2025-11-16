Noticieros
Descubre Ciudad Ho Chi Minh a través del cine
Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Del 21 al 25 de noviembre, Ciudad Ho Chi Minh se convierte en el escenario de la exposición fotográfica “Ciudad Ho Chi Minh se eleva junto a la nación a través de la mirada del cine”, en el marco del XXIV Festival de Cine de Vietnam.
Organizada por el Instituto de Cine de Vietnam, la muestra reúne imágenes de documentales, películas y reportajes que capturan personajes, historias, paisajes, patrimonios y elementos únicos de la identidad cultural de la ciudad.
Los visitantes podrán admirar tanto la riqueza natural como la calidez de su gente, a través de un vibrante abanico de fotografías que muestran una ciudad que avanza hacia el futuro sin perder su esencia. Esta exposición también destaca la cultura local, los destinos emblemáticos y el potencial turístico de la metrópoli.
Las imágenes se presentan en tres periodos históricos: la liberación del Sur y la reunificación nacional (1945-1975), la reconstrucción y construcción nacional (1976-1985), y la renovación, integración y desarrollo (1986-2025).
Para una experiencia más inmersiva, los visitantes podrán interactuar con los contenidos mediante realidad mixta (MR) o disfrutar del photobooth 360°, explorando la ciudad desde ángulos únicos y sorprendentes./.