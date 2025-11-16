Descubre Ciudad Ho Chi Minh a través del cine

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Del 21 al 25 de noviembre, Ciudad Ho Chi Minh se convierte en el escenario de la exposición fotográfica “Ciudad Ho Chi Minh se eleva junto a la nación a través de la mirada del cine”, en el marco del XXIV Festival de Cine de Vietnam.

Rueda de prensa sobre el XXIV Festival de Cine de Vietnam. (Foto: VNA)

Organizada por el Instituto de Cine de Vietnam, la muestra reúne imágenes de documentales, películas y reportajes que capturan personajes, historias, paisajes, patrimonios y elementos únicos de la identidad cultural de la ciudad.

Los visitantes podrán admirar tanto la riqueza natural como la calidez de su gente, a través de un vibrante abanico de fotografías que muestran una ciudad que avanza hacia el futuro sin perder su esencia. Esta exposición también destaca la cultura local, los destinos emblemáticos y el potencial turístico de la metrópoli.

Las imágenes se presentan en tres periodos históricos: la liberación del Sur y la reunificación nacional (1945-1975), la reconstrucción y construcción nacional (1976-1985), y la renovación, integración y desarrollo (1986-2025).

Para una experiencia más inmersiva, los visitantes podrán interactuar con los contenidos mediante realidad mixta (MR) o disfrutar del photobooth 360°, explorando la ciudad desde ángulos únicos y sorprendentes./.