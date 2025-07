Declarado complejo Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac como Patrimonio Mundial

París (VNA) - La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha inscrito oficialmente el complejo cultural y espiritual vietnamita Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac en la Lista del Patrimonio Mundial.

La decisión fue adoptada durante la 47.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada hoy en París, y anunciada por el presidente de la sesión, el profesor Nikolay Nenov (Bulgaria), a las 13:02, hora local.

Con esta nueva inscripción, Vietnam suma su noveno sitio en la prestigiosa lista y su segundo patrimonio transprovincial, tras la Bahía de Ha Long – Archipiélago de Cat Ba (de la provincia de Quang Ninh y la ciudad de Hai Phong).

El complejo comprende 12 sitios repartidos entre las localidades de Quang Ninh, Bac Ninh y Hai Phong, y abarca una zona central de 525,75 hectáreas, además de un área de protección de más de cuatro mil 380 hectáreas.

Este conjunto monumental encarna el surgimiento y la expansión del budismo Truc Lam, una escuela zen autóctona fundada en el siglo XIII por el monarca Tran Nhan Tong (1258-1308). La tradición combina enseñanzas budistas con elementos del confucianismo y creencias populares, y fue promovida activamente por la dinastía Tran. Hoy en día, el budismo Truc Lam cuenta con más de 30 millones de seguidores, 50 mil monjes y unas 15 mil pagodas en más de 30 países y territorios.

El expediente de candidatura fue elaborado a lo largo de 13 años con la participación de académicos, expertos en patrimonio y autoridades locales. Durante el proceso, Vietnam incorporó las recomendaciones de la UNESCO y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), garantizando el cumplimiento de los criterios de valor universal excepcional, así como de las capacidades de conservación y gestión conforme a la Convención del Patrimonio Mundial de 1972.

Antes de esta designación, Vietnam ha sido reconocido con ocho sitios en la Lista del Patrimonio Mundial, entre ellos el Conjunto de Monumentos de la Ciudad Imperial de Hue (1993), la Bahía de Ha Long (1994, ampliada en 2000), el Casco Antiguo de Hoi An (1999), el Santuario de My Son (1999), el Parque Nacional Phong Nha - Ke Bang (2003, ampliado en 2015), la Ciudadela Imperial de Thang Long (2010), la Ciudadela de la Dinastía Ho (2011) y el Complejo Paisajístico de Trang An (2014)./.