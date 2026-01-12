Noticieros
Da Nang robustece industria halal para aprovechar un mercado en rápido crecimiento
A medida que el mercado mundial del turismo Halal continúa expandiéndose rápidamente, la ciudad centrovietnamita de Da Nang se encuentra en una excelente posición para aprovechar este segmento de alto potencial mediante la construcción de un destino amigable, inclusivo y que cumple con las normas internacionales para los viajeros musulmanes.
Se espera que el desarrollo de un ecosistema turístico Halal no solo ayude a esta ciudad costera a diversificar su base de visitantes y mejorar su competitividad, sino que también fortalezca su imagen como un destino seguro y civilizado que respeta la diversidad cultural y promueve la integración internacional.
En 2025, Da Nang recibió más de 17,3 millones de visitantes que pernoctaron, un aumento interanual de 15%. Las llegadas internacionales superaron los 7,6 millones, un fuerte aumento del 2%, mientras que los visitantes nacionales alcanzaron casi los 9,7 millones, un incremento del 8%.
Los ingresos por turismo provenientes de alojamiento, restauración y servicios de viajes se estimaron en alrededor de 2,28 mil millones de USD, un aumento de más del 21% y que continúa siendo un pilar clave de la economía de la ciudad.
La urbe ha priorizado la atracción de viajeros de alto nivel de gasto y estancias prolongadas procedentes de mercados clave como el noreste y el sudeste asiático, la India, Australia y Europa, a la vez que se expande a mercados emergentes como la India, Oriente Medio y Estados Unidos. También se están realizando esfuerzos para restablecer y lanzar nuevos vuelos directos y chárter desde estos mercados.
Solo en 2025, Da Nang implementó campañas de promoción específicas para atraer a viajeros musulmanes de Indonesia, Malasia, países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y Oriente Medio, recibiendo a más de 617.000 visitantes de estos mercados, con el apoyo de las nuevas rutas aéreas directas y chárter.
El programa nacional para el fortalecimiento de la cooperación internacional con el fin de desarrollar la industria Halal de Vietnam hasta 2030, aprobado por el Primer Ministro en febrero de 2023, ha dado un fuerte impulso político a la formación de un ecosistema Halal, con el turismo identificado como un sector prioritario.
Da Nang está consolidando su imagen como destino turístico musulmán mediante la mejora de la gastronomía, los servicios y las experiencias con estándares Halal.
Según la vicepresidenta del Comité Popular municipal, Nguyen Thi Anh Thi, la ciudad está bien preparada en términos de ubicación, infraestructura, recursos humanos y calidad del servicio para atender a los visitantes musulmanes y desarrollar un ecosistema turístico Halal.
Actualmente, la ciudad cuenta con más de 800 establecimientos gastronómicos que atienden a huéspedes musulmanes, incluyendo casi 40 restaurantes Halal e indios, de los cuales más de 10 cuentan con certificación Halal. Numerosos hoteles y restaurantes han adaptado sus menús para satisfacer las necesidades de los viajeros de Oriente Medio y la CEI, ofreciendo opciones Halal, europeas y asiáticas, así como barbacoas.
Muchos de los principales operadores turísticos han tomado la iniciativa. Sun World Ba Na Hills ha introducido un restaurante y salas de oración con certificación Halal, a la vez que ha invertido en la formación del personal y materiales multilingües para atender mejor a los huéspedes musulmanes. Furama Resort Da Nang también ha construido un sistema de cocina Halal independiente que opera bajo estrictos estándares y ha recibido a más de 5.000 visitantes musulmanes en 2025, con altos niveles de satisfacción.
Los expertos del sector consideran el turismo halal como un motor de crecimiento sostenible que puede ayudar a Da Nang a equilibrar su estructura de visitantes y reducir su dependencia de los mercados tradicionales.
Tan Van Vuong, subdirector del Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, afirmó que la ciudad continuará con los estudios de mercado, desarrollará productos adecuados e implementará su plan de turismo musulmán para 2025-2030, en consonancia con el programa nacional halal, garantizando al mismo tiempo la seguridad, apoyando a las empresas en el cumplimiento de los estándares halal, ampliando la conectividad aérea, fortaleciendo la promoción y la formación de recursos humanos, y perfeccionando productos exclusivos para turistas musulmanes./.