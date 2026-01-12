Da Nang robustece industria halal para aprovechar un mercado en rápido crecimiento

La ciudad costera de Da Nang impulsa el turismo Halal en Vietnam, con más de 617.000 visitantes musulmanes en 2025 (Fuente: VNA)

A medida que el mercado mundial del turismo Halal continúa expandiéndose rápidamente, la ciudad centrovietnamita de Da Nang se encuentra en una excelente posición para aprovechar este segmento de alto potencial mediante la construcción de un destino amigable, inclusivo y que cumple con las normas internacionales para los viajeros musulmanes.



Se espera que el desarrollo de un ecosistema turístico Halal no solo ayude a esta ciudad costera a diversificar su base de visitantes y mejorar su competitividad, sino que también fortalezca su imagen como un destino seguro y civilizado que respeta la diversidad cultural y promueve la integración internacional.



En 2025, Da Nang recibió más de 17,3 millones de visitantes que pernoctaron, un aumento interanual de 15%. Las llegadas internacionales superaron los 7,6 millones, un fuerte aumento del 2%, mientras que los visitantes nacionales alcanzaron casi los 9,7 millones, un incremento del 8%.



Los ingresos por turismo provenientes de alojamiento, restauración y servicios de viajes se estimaron en alrededor de 2,28 mil millones de USD, un aumento de más del 21% y que continúa siendo un pilar clave de la economía de la ciudad.



La urbe ha priorizado la atracción de viajeros de alto nivel de gasto y estancias prolongadas procedentes de mercados clave como el noreste y el sudeste asiático, la India, Australia y Europa, a la vez que se expande a mercados emergentes como la India, Oriente Medio y Estados Unidos. También se están realizando esfuerzos para restablecer y lanzar nuevos vuelos directos y chárter desde estos mercados.



Solo en 2025, Da Nang implementó campañas de promoción específicas para atraer a viajeros musulmanes de Indonesia, Malasia, países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y Oriente Medio, recibiendo a más de 617.000 visitantes de estos mercados, con el apoyo de las nuevas rutas aéreas directas y chárter.



El programa nacional para el fortalecimiento de la cooperación internacional con el fin de desarrollar la industria Halal de Vietnam hasta 2030, aprobado por el Primer Ministro en febrero de 2023, ha dado un fuerte impulso político a la formación de un ecosistema Halal, con el turismo identificado como un sector prioritario.



Da Nang está consolidando su imagen como destino turístico musulmán mediante la mejora de la gastronomía, los servicios y las experiencias con estándares Halal.



Según la vicepresidenta del Comité Popular municipal, Nguyen Thi Anh Thi, la ciudad está bien preparada en términos de ubicación, infraestructura, recursos humanos y calidad del servicio para atender a los visitantes musulmanes y desarrollar un ecosistema turístico Halal.