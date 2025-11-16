Da Nang refuerza gestión de buques pesqueros para combatir pesca ilegal

Da Nang, Vietnam (VNA) - Las autoridades y las fuerzas competentes de la ciudad central de Da Nang se empeñan en intensificar sus esfuerzos para reforzar la gestión de los buques pesqueros como parte de la iniciativa local para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y lograr que la Comisión Europea levante la advertencia a las exportaciones vietnamitas de productos del mar.



Las autoridades instruyen a los pescadores medidas para reforzar la lucha IUU (Foto: VNA)



Tran Nam Hung, vicepresidente del Comité Popular de Da Nang, firmó un despacho que exige una supervisión más estricta de los barcos que no cumplan con las condiciones operativas y medidas más contundentes contra todas las infracciones relacionadas con la pesca IUU.



Según el documento, las autoridades en las comunas y barrios deben vigilar de cerca todos los buques pesqueros que incumplan la normativa dentro de su jurisdicción. Los propietarios de las embarcaciones tienen prohibido faenar sin la documentación legal completa. Además, se debe retirar todos los aparejos y equipos de pesca de los buques que no estén autorizados a operar.



Las autoridades locales deben publicar la lista de embarcaciones que incumplen la normativa para que la comunidad pueda monitorearla, realizar inspecciones frecuentes in situ y mantener actualizada la información de cada embarcación, como su ubicación de amarre, estado operativo, propiedad y dimensiones.



También deben presentar informes semanales de seguimiento al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente municipal todos los viernes.



Se ha ordenado al Comando de la Guardia Fronteriza de la ciudad que instruya a las estaciones de control marítimo y a los puestos fronterizos para que apliquen medidas de control más estrictas, colaboren estrechamente con las autoridades locales y actúen con rigor en los casos en que los propietarios de embarcaciones operen deliberadamente sin la documentación requerida.



Se intensificarán los patrullajes marítimos, especialmente en las zonas costeras más allá de los límites portuarios. Se desplegará personal adicional para garantizar la inspección rigurosa de las embarcaciones que entran y salen de los puertos, con el objetivo de aplicar eficazmente las sanciones por infracciones de la pesca IUU.



Da Nang también insta a los propietarios de embarcaciones cuyas licencias de pesca o certificados técnicos de seguridad estén próximos a caducar a que se pongan en contacto urgentemente con el subdepartamento de mar, islas y pesca para renovar su documentación y evitar que sus embarcaciones sean clasificadas como incumplidoras./.