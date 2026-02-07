Da Nang impulsa la implementación de la Resolución del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam

Da Nang, Vietnam (VNA) - Las autoridades locales de la ciudad central de Da Nang están trabajando activamente en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), con el objetivo de materializar las directrices partidistas y mejorar la calidad de vida de su población.

En la playa de My Khe. (Fuente: VNA)



La comuna montañosa de Tra Tan, resultado de la fusión de las antiguas comunas de Tra Giac y Tra Tan en el distrito de Bac Tra My (antes parte de la provincia de Quang Nam), tiene una superficie de 183,08 km², más de 6.290 habitantes, en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas, y aún enfrenta desafíos en términos socioeconómicos e infraestructurales, especialmente en transporte, tecnología de la información y suministro eléctrico.

Ho Van Thanh, secretario del Comité partidista y jefe de la aldea de Song Tranh, en la comuna de Tra Tan, mencionó que, tras la finalización del XIV Congreso del PCV, los cuadros, militantes y pobladores locales han mostrado su satisfacción con las orientaciones para el desarrollo económico de las zonas montañosas. Actualmente, se han implementado varios modelos económicos exitosos, como la cría de cerdos salvajes y la acuicultura en jaulas flotantes, y se continuará trabajando para llevar la Resolución a la práctica, mejorando así el nivel de vida de la población.

Por su parte, Nguyen Hong Lai, secretario del Comité partidista de la comuna de Tra Tan, informó que dicho comité ha diseñado un plan para aplicar la Directiva 01-CT/TW, que busca promover el estudio, aprendizaje y aplicación de la Resolución del XIV Congreso del PCV.

En el futuro cercano, la comuna se enfocará en mejorar la infraestructura de transporte y tecnología de la información, planificar las zonas productivas y desarrollar el turismo relacionado con la conservación del sitio histórico del Comité Partidista de la Zona 5, todo en aras de cumplir con los objetivos socioeconómicos establecidos.

En tanto, la comuna de Thanh Binh, perteneciente a la ciudad de Da Nang, formada por la fusión de varias comunas del distrito de Tien Phuoc (anteriormente parte de la provincia de Quang Nam), abarca 101 km² y tiene una población superior a los 24.700 habitantes. Esta comuna cuenta con numerosos sitios históricos y culturales de gran valor.

Según Duong Duc Lin, subsecretario del Comité partidista y presidente del Comité Popular de Thanh Binh, la comuna promoverá el desarrollo de la economía de jardines, la economía agrícola familiar, el turismo comunitario, los productos OCOP (Cada comuna, un producto) y la economía privada, todo ello en armonía con la preservación de los monumentos nacionales y los paisajes locales.

En el barrio de An Hai, una zona clave para el turismo y los servicios de la ciudad, la implementación de la Resolución del XIV Congreso se enfoca en garantizar la seguridad social, estabilizar las actividades turísticas, gestionar a los residentes extranjeros y desarrollar tanto el turismo como la economía nocturna, todo con el objetivo de consolidar la imagen de Da Nang como una ciudad atractiva para visitar y vivir./.



