Curadora rusa elogia la visión cultural del XIV Congreso Nacional del Partido

La cultura no solo es mencionada con frecuencia en los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), sino que también es destacada como un principio estratégico para el desarrollo a largo plazo de la sociedad vietnamita.



Así lo evaluó Albina Sergeevna Legostaeva, jefa de la División de Exposiciones y Colecciones Permanentes del Museo Estatal de Arte Oriental y reconocida curadora del arte vietnamita en Rusia al referirse al XIV Congreso Nacional del PCV, un acontecimiento de importancia histórica.



Esto demuestra que la cultura y las personas están siendo situadas en el centro del proceso de desarrollo, estrechamente vinculadas con el crecimiento económico y la solución de los problemas sociales en Vietnam, afirmó.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú, señaló que la cultura no solo constituye una base espiritual, sino también un activo estratégico nacional. Los vínculos culturales forman una base importante para el diálogo político tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, el fortalecimiento de la diplomacia cultural y de la diplomacia entre pueblos contribuirá a forjar una imagen positiva y sostenible de Vietnam en el escenario mundial.



Según Albina Sergeevna Legostaeva, la rica cultura tradicional vietnamita se ha convertido, y continúa siendo, una base sólida para el desarrollo de su cultura moderna.



En particular, elogió la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, describiéndola como una estrategia bien diseñada y equilibrada para el futuro.



Expresó su esperanza de que la resolución tenga un impacto más allá de un solo mandato de cinco años, ya que aborda los temas adecuados y sienta bases a largo plazo. A su juicio, la designación oficial del 24 de noviembre de cada año como el Día de la Cultura de Vietnam constituye un paso importante que refleja una clara determinación política en la implementación de la resolución, al tiempo que honra los valores culturales tradicionales y su contribución a la promoción de la imagen de Vietnam en el exterior.



Al comentar sobre el espíritu general del XIV Congreso Nacional, Legostaeva significó que la ratificación de las personas como eje central de todas las políticas de desarrollo refleja un nuevo avance cualitativo en el pensamiento social.



Las personas, explicó, son consideradas como dominadoras de la tecnología moderna, viven en la era digital y son capaces de difundir la cultura como una forma de poder blando. Este enfoque permitirá a Vietnam integrarse de manera más profunda y proactiva en la comunidad internacional, añadió.



Basándose en su experiencia en la organización de numerosas actividades para promover la cultura vietnamita en Rusia, Legostaeva subrayó el papel de los códigos culturales en la presentación de la identidad nacional ante el mundo, citando el Ao dai (vestido tradicional vietnamita) como una típica “tarjeta de presentación cultural”.



Legostaeva destacó que la identidad cultural de Vietnam se ha afianzado en el escenario internacional. La tarea importante ahora es preservar y promover estos valores para abrir nuevas formas de cooperación y consolidar los logros ya alcanzados./.