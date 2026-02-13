Cuba ante una nueva era: Determinación interna y soberanía estratégica

El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes. Foto: VNA



En un análisis profundo sobre la realidad actual de la isla caribeña, el embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, destacó la firmeza de su nación para implementar transformaciones estructurales frente a un escenario de presiones externas sin precedentes.



En conversación con la Agencia Vietnamita de Noticias, el diplomático subrayó que, lejos de la inmovilidad, Cuba apuesta por la innovación, la descentralización y la alianza estratégica con Vietnam como motores de su recuperación.

Resiliencia y soberanía energética



El embajador describió una situación muy compleja derivada del recrudecimiento exponencial y de una escalada en el bloqueo económico, comercial y financiero. Las recientes decisiones de la administración Trump han impuesto un bloqueo energético total.



Polanco Fuentes detalló que normativas impuestas por la administración Trump, como el decreto del 29 de enero sobre la imposición de aranceles a cualquier país o entidad que envíe combustibles a Cuba, buscan asfixiar el flujo normal de suministros. Ante este escenario, fue enfático: “Cuba no acepta chantajes”. La nación fortalece su preparación para la defensa bajo la doctrina de la “guerra de todo el pueblo”, un concepto que busca disuadir cualquier agresión mediante la unidad nacional.



Para contrarrestar el impacto en el suministro eléctrico, el Gobierno cubano ha acelerado con determinación la transición hacia fuentes renovables. Polanco Fuentes resaltó como un logro significativo la construcción, en el último año, de parques solares fotovoltaicos con una capacidad de alrededor de mil megawatts. Esta política, que incluye la inversión en energía eólica y biomasa, es el pilar para alcanzar la soberanía energética y reducir la dependencia de insumos importados en el mediano plazo.

Reformas estructurales y descentralización



Un eje central de la estrategia cubana es el plan de estabilización macroeconómica, que otorga prioridad absoluta a la soberanía alimentaria. El diplomático explicó que se está ejecutando una profunda reestructuración administrativa para acelerar la descentralización. El objetivo es convertir al municipio en el ente fundamental de gestión, otorgando mayor autonomía a las empresas estatales y las localidades para generar riqueza propia.



Este nuevo modelo busca una integración más eficiente entre el sector estatal y el privado, incentivando la inversión extranjera directa con estímulos especiales. Significó que estas decisiones buscan una estructura de Gobierno más ligera, flexible y cercana a las necesidades de la población, garantizando la producción de bienes y servicios vitales incluso en circunstancias de restricciones extremas.



La innovación como palanca de productividad



El embajador situó a la transformación digital, la ciencia y la tecnología como pilares de la gestión estatal. Cuba ya cuenta con una agenda digital y una estrategia nacional para la Inteligencia Artificial, herramientas que el diplomático calificó como fundamentales para elevar la productividad. Ante el reto demográfico de una población económicamente activa decreciente, el Gobierno cubano impulsa la aplicación intensiva de soluciones digitales y la formación de recursos humanos altamente calificados para garantizar la sostenibilidad del modelo social y económico.



El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, en la entrevista con la VNA. Foto: VNA



Vietnam-Cuba: Una alianza con resultados tangibles



Al referirse a la relación con Vietnam, Polanco Fuentes la calificó de “extraordinaria”, destacando que la cooperación ha pasado de la asistencia técnica a proyectos de inversión de alto impacto tras la histórica visita del secretario general To Lam a Cuba en 2024. Detalló tres proyectos estratégicos que demuestran la eficacia de esta unión.



En cuanto a la agricultura, se espera sembrar este año 200 mil hectáreas de arroz con tecnología y métodos vietnamitas y cubanos, lo que cubriría hasta el 40% de la demanda nacional de la isla. En el sector energético, empresas vietnamitas desarrollan cuatro parques solares en la provincia de Mayabeque, que generarán 80 megawatts para el sistema nacional.



Mientras tanto, en la salud y biofarmacia, indicó que la creación de la empresa mixta Genpharma en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac en Hanoi y la transferencia tecnológica del Instituto Finlay de vacunas de Cuba a la empresa Vabiotech para producir la vacuna antimeningocócica VA-MENGOC-BC® en Vietnam representa un salto cualitativo al generar productos de biotecnología cubana con sello vietnamita.



Una solidaridad que trasciende lo espiritual



El embajador expresó una gratitud infinita por el acompañamiento de Vietnam. Calificó como un “estímulo extraordinario” el simbolismo de la lucha del pueblo vietnamita y agradeció la reciente campaña de la Cruz Roja y el Frente de la Patria de Vietnam, que recaudó 25 millones de dólares (diez veces más de lo previsto) mediante más de 2 millones de contribuciones de niños, ancianos y colectivos.



Este donativo no solo tuvo un efecto espiritual, sino una acción práctica inmediata. Se destinó a la adquisición de alimentos para niños, generación eléctrica y abasto de agua en zonas críticas. “Reiteramos nuestra gratitud infinita por estas muestras de altruismo”, manifestó.



Para Polanco Fuentes, el ejemplo de Cuba y Vietnam demuestra que es posible una relación internacional basada en el intercambio soberano y el vínculo pueblo a pueblo. Concluyó que la cooperación debe prevalecer sobre la confrontación y el odio, siendo la solidaridad la única vía para enfrentar los desafíos de la humanidad, como el cambio climático y los conflictos bélicos./.