Continúan fomentando la relación de solidaridad especial entre Vietnam y Laos

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy con el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de ese país, Thongloun Sisoulith, con motivo de su visita a Hanoi para asistir a la conmemoración del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (derecha) y el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de ese país, Thongloun Sisoulith (Fuente: VNA)

En la cita, Thanh Man enfatizó que la participación de la delegación de alto rango del Partido y el Estado de Laos en la efeméride del pueblo vietnamita es una evidencia vívida de la relación de solidaridad especial entre los dos países.

Al rememorar la gloriosa trayectoria revolucionaria del pueblo vietnamita, afirmó que cada logro alcanzado ha estado estrechamente vinculado al apoyo valioso del Partido y del pueblo de la nación vecina.

Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PPRL, encabezado por Thongloun Sisoulith, Laos celebrará con éxito el XII Congreso Nacional de esa fuerza política en 2026, además de cumplir sus estrategias de desarrollo nacional.

Vietnam, por su parte, siempre otorga la más alta prioridad a su relación especial, fiel y única con Laos, subrayó el líder parlamentario.

A su vez, al manifestar su satisfacción por participar en esta jornada significativa del pueblo vietnamita, Thongloun Sisoulith felicitó los logros integrales y trascendentales de Vietnam en los últimos 80 años y afirmó que el éxito del país vecino constituye un estímulo y una valiosa lección para Laos en su proceso de construcción y desarrollo nacional.

Apreció altamente la cooperación entre las Asambleas Nacionales de ambos países y subrayó que esta relación constituye un factor importante que contribuye al fortalecimiento de los lazos bilaterales.

Subrayó su deseo de que ambas partes continúen colaborando estrechamente en la supervisión y promoción efectiva de los acuerdos alcanzados, así como en el intercambio de experiencias legislativas y el respaldo mutuo en foros regionales e internacionales.

El dirigente agradeció el apoyo y la asistencia brindados por el Parlamento vietnamita, que han contribuido a elevar el papel y la posición de la Asamblea Nacional de Laos como órgano representativo de la voluntad y los intereses del pueblo.

En esta ocasión, Thanh Man valoró positivamente las declaraciones del líder laosiano y mostró su satisfacción por los avances notables en la relación bilateral, reflejados en los frecuentes intercambios de delegaciones de alto nivel, la cooperación entre ministerios, sectores y localidades, así como en el funcionamiento efectivo de los mecanismos de cooperación bilateral.

Resaltó especialmente la colaboración entre los dos Parlamentos en la elaboración y publicación del libro titulado “50 años de relaciones entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Nacional de Laos – Cooperación integral para el desarrollo”, que resume los logros, experiencias y contribuye a profundizar la comprensión del pueblo sobre la relación especial entre ambos órganos legislativos y entre las dos naciones.

Reafirmó que la Asamblea Nacional de Vietnam continuará apoyando a Laos en foros internacionales y regionales, así cómo ofrecer asistencia técnica en las áreas como construcción del marco jurídico y supervisión presupuestaria.

El dirigente vietnamita propuso mantener el intercambio de delegaciones a todos los niveles, aprovechar los mecanismos de cooperación existentes, y buscar nuevas direcciones de colaboración para inaugurar una etapa de desarrollo más práctica y efectiva./.