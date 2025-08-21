Contingente militar ruso llega a Hanoi para el desfile del Día Nacional

Hanoi (VNA) - En el Aeropuerto Internacional de Noi Bai en Hanoi se celebró el 20 de agosto la ceremonia de bienvenida para un contingente de las Fuerzas Armadas de Rusia, que llega a Vietnam para participar en el desfile militar y la marcha conmemorativa del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, el 2 de septiembre.



La delegación militar rusa que participará en el gran desfile militar de Vietnam el 2 de septiembre llegó al Aeropuerto Internacional de Noi Bai, en Hanoi. (Foto: Periódico Quan doi nhan dan)



Después del aterrizaje de la aeronave especial que transportaba a los militares rusos, los organismos competentes del Ministerio de Defensa de Vietnam y otras unidades realizaron de manera rápida y segura los trámites de entrada para la delegación, así como para el equipo y suministros que los acompañaban.



El contingente ruso fue trasladado a su alojamiento, según lo previsto, listo para incorporarse a los programas de entrenamiento y ensayos.



La conmemoración del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional constituye un acontecimiento de gran trascendencia, que rinde homenaje a las hazañas del pueblo vietnamita en la lucha por la liberación nacional, la reunificación y la construcción y defensa de la Patria, así como en el proceso de renovación que ha llevado a Vietnam a una era de crecimiento y prosperidad.



El evento es también una oportunidad para que la nación indochina exprese su gratitud por el apoyo y la asistencia de los amigos internacionales y de las fuerzas progresistas del mundo, un factor crucial en la victoria de la Revolución de Agosto y en el desarrollo actual del país.



Al invitar a los Ministerios de Defensa de amigos tradicionales - Laos, Camboya, China, Rusia y Bielorrusia- a asistir a la celebración y enviar contingentes al desfile, el Ministerio de Defensa de Vietnam demuestra la amistad, la solidaridad y los estrechos vínculos entre el pueblo y el ejército vietnamitas con sus socios internacionales.



Asimismo, reafirma la política exterior constante de Vietnam basada en la independencia, la autodeterminación, la multilateralización y la diversificación, siendo un amigo y socio confiable de otros países, y de miembro responsable de la comunidad internacional./.