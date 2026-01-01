Consumidores vietnamitas son más cautelosos con sus gastos en ocasión del Tet 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) El Año Nuevo Lunar (Tet) 2026 en Ciudad Ho Chi Minh refleja claramente un cambio en los hábitos de consumo de la población. En un contexto económico aún incierto, los consumidores muestran una tendencia a gastar de forma más cautelosa y práctica, sin perder de vista los valores tradicionales de esta festividad.

Según los expertos, los consumidores ya no compran impulsivamente, ahora prefieren tomar decisiones más calculadas. Comparar precios y elegir productos prácticos y útiles, en lugar de centrarse únicamente en lo estético, refleja un cambio en los comportamientos de compra.

Nguyen Phuong Nga, directora de Negocios en Kantar Vietnam, señala que, aunque los productos tradicionales siguen siendo importantes, los consumidores están migrando de los productos de lujo hacia obsequios más funcionales para la vida diaria. El 52% de los consumidores afirma que gastarán más en su familia, pero priorizarán productos que sean útiles y prácticos, en lugar de regalos socialmente exigidos.

El crecimiento de productos alimenticios procesados, especialmente los congelados, salchichas, especias completas y los productos "Ready to Heat" (listos para calentar) refleja esta tendencia hacia la comodidad. Esto es especialmente evidente entre los consumidores jóvenes, quienes no se enfocan en habilidades culinarias pero aún desean disfrutar de cenas familiares completas y acogedoras.

Una de las tendencias más destacadas de este Tet es el enfoque cauteloso en el gasto. Debido a la inflación y los altos costos de vida, los consumidores de Ciudad Ho Chi Minh han modificado sus hábitos de compra, siendo más reflexivos al balancear sus necesidades con su capacidad financiera. Ya no compran de manera impulsiva como en años anteriores, sino que optan por productos prácticos y más económicos.

Muchas familias han comenzado a hacer sus compras de Tet con anticipación para aprovechar las promociones y descuentos, distribuyendo sus gastos a lo largo de toda la temporada festiva. Esta es una clara señal de que los consumidores son más conscientes y planifican sus gastos de manera más eficiente. Además, esto refleja un cambio significativo en los hábitos de compra de los habitantes urbanos, especialmente entre los jóvenes, que valoran más el valor real de los productos.

Junto con el cambio en los hábitos de compra, otra tendencia prominente es el aumento de las compras de Tet a través de canales en línea, especialmente mediante transmisiones en vivo y comercio electrónico. Esto subraya una tendencia hacia la compra moderna y conveniente, donde los consumidores no solo buscan productos, sino también la experiencia del Tet a través de plataformas digitales. Las empresas rápidamente han identificado esta oportunidad y han diseñado estrategias para satisfacer esta demanda.

El supermercado ofrece promociones para algunas verduras y frutas. (Foto: VNA)

Los minoristas también han comenzado a exhibir productos de Tet desde diciembre, acompañados de promociones especiales para atraer a los clientes. Las empresas han puesto especial atención en ofrecer productos de alta calidad, mientras intensifican las ofertas y descuentos para alinearse con la tendencia de gasto cauteloso de los consumidores.

Vu Kim Hanh, presidenta de la Asociación de Empresas de Productos de Alta Calidad de Vietnam, menciona que las empresas deben adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores, especialmente en un entorno de gastos más ajustados.

Además, muchas empresas están cambiando su enfoque de productos grandes y lujosos a opciones más pequeñas, fáciles de transportar y utilizar, prestando especial atención al diseño atractivo del empaque y a la alta funcionalidad de los productos. Esta es una respuesta a la creciente demanda de conveniencia, calidad y ahorro por parte de los consumidores./.