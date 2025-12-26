Construir un futuro sostenible para la industria cafetera de Vietnam y del mundo

Delegados presentan ponencias en la Conferencia Internacional del Cafe y en el acto de anuncio de la Alianza del Cafe de Vietnam y el Mundo (GCA).

Directivos, expertos y representantes de asociaciones del sector cafetalero debaten sobre el papel de liderazgo de la GCA y las soluciones de base para el desarrollo sostenible del cafe en Lam Dong, Vietnam y a nivel global.

Le Hoang Diep Thao, CEO de King Coffee, interviene en la ceremonia de inauguración.

Desafios sin precedentes

La industria cafetera es una de las mayores cadenas de suministro del mundo y proporciona sustento a más de 125 millones de personas. Sin embargo, el sector cafetalero global y los países productores se enfrentan a retos cada vez más severos: el cambio climático ha reducido la productividad hasta en un 50 % en algunas regiones; los precios del cafe experimentan fuertes fluctuaciones debido a la inflacion y los conflictos geopoliticos; y persisten profundos desequilibrios en la cadena de valor, donde los agricultores solo reciben entre el 10 y el 20 % del precio minorista.

Según Nguyen Nam Hai, presidente de la Asociacion del Cafe y el Cacao de Vietnam, el contexto politico mundial se ha vuelto cada vez más inestable, con tensiones y conflictos en expansion, mientras que la economia global afronta presiones sin precedentes. Las guerras y sanciones han alterado gravemente los flujos comerciales y las cadenas de suministro, generando fuertes impactos en los mercados energeticos y financieros.

Estados Unidos ha impuesto aranceles reciprocos a todos los países con los que mantiene relaciones comerciales, incluidos productos como el café procedente de los principales paises productores, entre ellos Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia. El cambio climático se vuelve cada vez más complejo. Las olas de calor y las prolongadas sequías han afectado gravemente la productividad del café en regiones clave del mundo, como las zonas productoras de Arabica en Brasil y de Robusta en Vietnam. En la cosecha 2024-2025 en Vietnam, la sucesión de tormentas y lluvias intensas provoco inundaciones que causaron danos significativos a numerosos cafetales, retrasando el proceso de recolección. Diversas opiniones coinciden en que la industria cafetera se enfrenta también a desafíos estructurales de largo plazo, entre ellos la necesidad de renovar los cafetales, muchos de los cuales se encuentran en proceso de envejecimiento.

Por ello, en lugar de mantener un modelo de exportación de materia prima de bajo valor, el enfoque en el procesamiento profundo se considera la unica via para elevar la posición y el valor de la marca cafetera de Vietnam.

Junto con el anuncio de la Alianza del Café de Vietnam y el Mundo (GCA), King Coffee propuso una iniciativa con visión estrategica para implementar el proyecto “The Global Coffee Heritage – Estrategia de desarrollo de la industria cafetera de Vietnam para el período 2025-2040”, bajo un modelo de cooperación público-privada. El proyecto incluye seis componentes principales: la Ciudad del Patrimonio del Café en Park City (Ciudad Ho Chi Minh); la Alianza Cafetera Global (GCA) y la Bolsa de Café Vietnam-Brasil; una region modelo de cultivo de cafe con tecnología verde y criterios ESG en Da Lat; un complejo patrimonial y turistico de alto nivel en el Palacio II de Da Lat; un centro de congresos, bienestar y experiencias de café ecológico en la zona del lago Tuyen Lam; y el proyecto AI Coffee Academy.