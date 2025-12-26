Noticieros
Construir un futuro sostenible para la industria cafetera de Vietnam y del mundo
¿Cómo construir un futuro sostenible para la industria cafetera de Vietnam y del mundo frente a desafíos sin precedentes derivados del cambio climático, la volatilidad de los precios y los desequilibrios en la cadena de valor? Esta cuestión fue el eje central de la Conferencia Internacional del Cafe y del acto de presentación de la Alianza del Cafe de Vietnam y el Mundo (GCA), organizada el 22 de diciembre por la provincia de Lam Dong y King Coffee, en el marco del Festival del Patrimonio del Cafe en Da Lat. En el encuentro, responsables de gestión, expertos y representantes de asociaciones del sector subrayaron la responsabilidad de la GCA con el futuro del cafe tanto a nivel nacional como global.
Delegados presentan ponencias en la Conferencia Internacional del Cafe y en el acto de anuncio de la Alianza del Cafe de Vietnam y el Mundo (GCA).
Le Hoang Diep Thao, CEO de King Coffee, interviene en la ceremonia de inauguración.
Desafios sin precedentes
La industria cafetera es una de las mayores cadenas de suministro del mundo y proporciona sustento a más de 125 millones de personas. Sin embargo, el sector cafetalero global y los países productores se enfrentan a retos cada vez más severos: el cambio climático ha reducido la productividad hasta en un 50 % en algunas regiones; los precios del cafe experimentan fuertes fluctuaciones debido a la inflacion y los conflictos geopoliticos; y persisten profundos desequilibrios en la cadena de valor, donde los agricultores solo reciben entre el 10 y el 20 % del precio minorista.
Según Nguyen Nam Hai, presidente de la Asociacion del Cafe y el Cacao de Vietnam, el contexto politico mundial se ha vuelto cada vez más inestable, con tensiones y conflictos en expansion, mientras que la economia global afronta presiones sin precedentes. Las guerras y sanciones han alterado gravemente los flujos comerciales y las cadenas de suministro, generando fuertes impactos en los mercados energeticos y financieros.
Estados Unidos ha impuesto aranceles reciprocos a todos los países con los que mantiene relaciones comerciales, incluidos productos como el café procedente de los principales paises productores, entre ellos Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia. El cambio climático se vuelve cada vez más complejo. Las olas de calor y las prolongadas sequías han afectado gravemente la productividad del café en regiones clave del mundo, como las zonas productoras de Arabica en Brasil y de Robusta en Vietnam. En la cosecha 2024-2025 en Vietnam, la sucesión de tormentas y lluvias intensas provoco inundaciones que causaron danos significativos a numerosos cafetales, retrasando el proceso de recolección. Diversas opiniones coinciden en que la industria cafetera se enfrenta también a desafíos estructurales de largo plazo, entre ellos la necesidad de renovar los cafetales, muchos de los cuales se encuentran en proceso de envejecimiento.
Por ello, en lugar de mantener un modelo de exportación de materia prima de bajo valor, el enfoque en el procesamiento profundo se considera la unica via para elevar la posición y el valor de la marca cafetera de Vietnam.
Junto con el anuncio de la Alianza del Café de Vietnam y el Mundo (GCA), King Coffee propuso una iniciativa con visión estrategica para implementar el proyecto “The Global Coffee Heritage – Estrategia de desarrollo de la industria cafetera de Vietnam para el período 2025-2040”, bajo un modelo de cooperación público-privada. El proyecto incluye seis componentes principales: la Ciudad del Patrimonio del Café en Park City (Ciudad Ho Chi Minh); la Alianza Cafetera Global (GCA) y la Bolsa de Café Vietnam-Brasil; una region modelo de cultivo de cafe con tecnología verde y criterios ESG en Da Lat; un complejo patrimonial y turistico de alto nivel en el Palacio II de Da Lat; un centro de congresos, bienestar y experiencias de café ecológico en la zona del lago Tuyen Lam; y el proyecto AI Coffee Academy.
Le Hoang Diep Thao, CEO de King Coffee, pronuncia un discurso en la ceremonia de inauguración del Festival del Patrimonio Cafetalero Global, celebrado por primera vez en Lam Dong.
El vehículo promocional de King Coffee junto al lago Xuan Huong durante los días del Festival.
Vietnam, actor clave en la estrategia global
Numerosas opiniones coinciden en que Vietnam, con la ventaja de ser el “Reino del café Robusta”, desempeña un papel clave en la estrategia global y necesita construir una visión hacia 2050. El objetivo es incrementar el valor de las exportaciones de los actuales 4 000 millones de dólares a 10 000 millones de dólares, desarrollar la marca nacional “Vietnam Coffee Excellence”, promover el turismo cafetero y productos de alto valor como el café instantáneo y el specialty coffee, destinar el 20 % de la producción al mercado premium, reducir la dependencia de la exportación de café en bruto y generar empleo para cinco millones de trabajadores.
De acuerdo con Luong Van Tu, ex viceministro de Industria y Comercio y presidente de la Asociación de Información y Consultoría Económica y Comercial de Vietnam, en los proximos 25 años, para que las exportaciones de cafe superen los 10 000 millones de dólares, será imprescindible impulsar la productividad, profundizar el procesamiento, reducir la exportación de materia prima y centrarse en los criterios de productividad, calidad y valor agregado, además de fortalecer la diplomacia económica y eliminar las barreras comerciales que afectan al café vietnamita.
Para resolver el desafío de la sostenibilidad, los esfuerzos de los agricultores y de las autoridades no son suficientes. La vinculación estrecha entre las empresas y los productores no sólo garantiza un suministro y una salida comercial estables, sino que también facilita la transferencia tecnológica, la estandarización de los procesos de cultivo conforme a los estandares internacionales más exigentes y la reducción de intermediarios. En este contexto, el papel de las empresas íideres, como King Coffee, resulta decisivo.
Al destacar el papel de la Alianza del Café de Vietnam y el Mundo (GCA) en liderar el cambio y transformar los desafíos en oportunidades, Le Hoang Diep Thao, fundadora y CEO de TNI King Coffee, propuso una estrategia integral para la industria cafetera global en el periodo 2025-2050, basada en tres pilares fundamentales: Sostenibilidad – Tecnologia – Equidad. La GCA, junto con sus miembros, encabezara la implementacion del programa “Café Verde 2050”, con el objetivo de reducir en un 50 % las emisiones de carbono en la cadena de suministro para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050; apoyar a los agricultores en la transición hacia la agricultura orgánica, el uso de variedades resistentes a la sequía y sistemas de riego inteligente, así como cooperar con socios como Nestle y Starbucks para certificar el 100 % de las exportaciones bajo el sello Rainforest Alliance.
Asimismo, la GCA se propone situar la tecnología como motor del desarrollo. A partir de 2025, integrara inteligencia artificial y blockchain para rastrear el origen del cafe desde la semilla hasta la taza, y establecer un Fondo Global de Apoyo a los Agricultores, con un presupuesto de 1 000 millones de dolares aportados por grandes empresas, con el fin de aumentar los ingresos de los productores en al menos un 50 % respecto a los niveles actuales. La iniciativa también promoverá acuerdos de comercio justo, contribuyendo a la reducción de la pobreza y al fomento de la igualdad de género en el sector.
Con esta estrategia, la industria cafetera mundial no sólo mantendrá su estabilidad, sino que también crecerá de manera sostenible, alcanzando un valor de mercado estimado de 500 000 millones de dólares en 2050, en beneficio de todas las partes involucradas./.