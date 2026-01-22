Construir un Comité partidista del Gobierno limpio, fuerte y capaz de materializar los avances estratégicos

El viceprimer ministro Nguyen Chi Dung reafirmó el compromiso del Comité partidista del Gobierno de construir una estructura organizativa limpia, fuerte y capaz de movilizar todas las fuerzas para implementar con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

El viceprimer ministro Nguyen Chi Dung en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias. Foto: VNA

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el subjefe de Gobierno indicó que la magna cita ha trazado una visión clara y definida para el desarrollo rápido y sostenible del país en la era del ascenso de la nación, con los avances estratégicos necesarios.

Para lograr los objetivos planteados en el XIV Congreso, el Comité partidista del Gobierno ha identificado tres áreas clave de acción. La primera es la reforma institucional. El Gobierno se centrará en perfeccionar el marco legal, eliminar barreras, desbloquear recursos y generar impulso para un crecimiento sostenible. Esto implica un cambio de enfoque, pasando de una mentalidad de gestión a una creadora para el desarrollo, promoviendo la descentralización y delegación de poderes, así como impulsando la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

La segunda área de acción es el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados. El objetivo es formar un equipo de funcionarios con altos niveles de formación, con mentalidad innovadora y creativa, y con un fuerte deseo de contribuir al país. Se creará un entorno que fomente la creatividad, la valentía y la disposición a la renovación.

La tercera área es la mejora de la infraestructura económica y social, especialmente en proyectos clave de transporte como los ferrocarriles de alta velocidad, aeropuertos, puertos marítimos y obras de infraestructura energética. Estos proyectos son fundamentales para garantizar un crecimiento económico alto y sostenible en el futuro.

En cuanto a la aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital, el vicepremier destacó que estos son aspectos clave para mejorar la capacidad de gestión nacional y proporcionar una base sólida para el crecimiento rápido y sostenido.

El Comité partidista del Gobierno tiene claro que es necesario renovar la forma de liderar y gestionar, con un enfoque flexible y eficiente, utilizando la tecnología y los datos digitales.

Además, se impulsará la reforma administrativa, la aplicación de tecnologías de la información y el desarrollo de la economía digital, la economía del conocimiento y la economía circular.

Respecto a la construcción de las filas partidistas dentro del Gobierno, el viceprimer ministro reiteró que se concentrará en tres áreas fundamentales.

En primer lugar, la construcción de un Comité del Partido limpio y fuerte, en lo político, ideológico y ético, vinculado al estudio y la práctica del pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi Minh.

En segundo lugar, se fortalecerá la política de recursos humanos, especialmente en lo que respecta a la formación, capacitación y nombramiento de funcionarios, asegurando que el equipo tenga la capacidad y calidad necesarias para enfrentar los desafíos.

Finalmente, se pondrá un fuerte énfasis en la supervisión, control y lucha contra la corrupción, el despilfarro y las actitudes negativas, con el fin de construir un Comité partidista del Gobierno íntegro, eficiente y transparente.

La instancia también hace un llamado a todos sus miembros y funcionarios a unirse, ser innovadores, resilientes y proactivos, para construir un Comité partidista verdaderamente limpio y fuerte, capaz de liderar al país en la nueva fase de desarrollo./.