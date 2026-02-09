Consenso político sustenta la cooperación a largo plazo entre Camboya, Vietnam y Laos

Phnom Penh (VNA) – El consenso político alcanzado en el marco bilateral Camboya-Vietnam y el marco trilateral Camboya-Vietnam-Laos desempeña un papel decisivo en la definición de las estrategias de desarrollo a largo plazo de los tres países, según afirmó Chheang Vannarith, vicesecretario general y presidente del Consejo Asesor de la Asamblea Nacional de Camboya.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam (izquierda), el presidente del Partido Popular de Camboya (PPC), Hun Sen (derecha), y el secretario general del Partido Revolucionario Popular de Laos (PPRL), Thongloun Sisoulith, en la reunión de alto nivel en Phnom Penh (Foto: VNA)

En una entrevista concedida el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Phnom Penh, Chheang Vannarith afianzó que la reciente reunión de alto nivel entre los principales líderes del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el Partido Popular de Camboya (PPC) y el Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) dio como resultado un consenso estratégico que sirve de base para la cooperación sostenible y la confianza política.



Lo describió como un mecanismo especial de cooperación en el que el consenso político alcanzado a través del canal partidista contribuye a consolidar la confianza, mientras que la cooperación práctica se implementa a través de las organizaciones afiliadas al Partido.

Estas actividades generan beneficios tangibles para la población de cada país y contribuyen al desarrollo común dentro del marco trilateral, señaló.



En este contexto, Chheang Vannarith destacó que el mecanismo de reuniones de alto nivel entre Camboya, Vietnam y Laos es único, ya que reúne a los líderes del Partido, el Gobierno y la Asamblea Nacional de los tres países. Se trata de un modelo sin precedentes en las relaciones internacionales y expresó su esperanza de que el mecanismo se mantenga y se fortalezca aún más en beneficio de las tres naciones y sus pueblos.



Al comentar la visita a Camboya del secretario general del PCV, To Lam, significó que la visita subrayó la importancia que Hanoi concede a las relaciones con Phnom Penh. Como países vecinos, Vietnam ha priorizado constantemente los lazos con Camboya y Laos, que comparten vínculos históricos y una tradición de solidaridad y buena vecindad.

En medio de las actuales incertidumbres geopolíticas regionales y globales, aseguró que los tres países necesitan fortalecer aún más la unidad y la cooperación para mejorar la resiliencia y promover la autosuficiencia. Enfatizó que la estrecha coordinación entre Camboya, Vietnam y Laos es esencial para salvaguardar la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región.



Destacó que la política exterior de Camboya prioriza las relaciones con los países vecinos, describiendo este enfoque como una opción positiva y estratégica con gran relevancia a largo plazo. Añadió que Phnom Penh está trabajando estrechamente con Hanoi para impulsar las relaciones bilaterales en múltiples áreas, como el comercio, la inversión, el turismo, la economía, la cultura, la educación, la defensa y la seguridad.



También enfatizó los intercambios interpersonales como un pilar fundamental de la relación bilateral, puntualizando que estos intercambios contribuyen a fomentar el entendimiento mutuo y a acercar a los pueblos de ambos países.



El experto subrayó además el importante papel de la prensa y los medios de comunicación en la promoción del entendimiento mutuo, instando a ambos países a invertir más en periodismo y comunicación.

Recalcó que las generaciones más jóvenes de Camboya y Vietnam no tienen el mismo nivel de conocimiento mutuo que las generaciones anteriores, lo que hace cada vez más necesario un mayor esfuerzo de comunicación.



Según Chheang Vannarith, una mayor cobertura mediática de ambos países contribuiría a mejorar la comprensión pública y a contrarrestar las percepciones erróneas. También expresó la necesidad de conectar a los jóvenes líderes de ambos países, permitiendo que las futuras generaciones compartan una visión común y profundicen la cooperación. Mostró su confianza en que la visita del líder del PCV marcará un nuevo capítulo en las relaciones entre Camboya y Vietnam, con especial importancia para las generaciones más jóvenes y para la larga amistad entre ambos países./.