Congreso Nacional de la Unión de Agricultores de Vietnam se celebra en Hanoi

Panorama del Congreso. Foto: VNA

El noveno Congreso Nacional de la Unión de Agricultores de Vietnam (VNFU), correspondiente al mandato 2026–2031, se celebra en el Centro Nacional de Convenciones de Hanoi los días 7 y 8 de junio.



El evento reúne a 600 delegados oficiales que representan a más de 10 millones de miembros de la unión y agricultores de todo el país.



Los delegados depositaron ofrendas florales y rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo, y a los héroes de guerra y mártires en el monumento de la calle Bac Son en Hanoi esta mañana.



Más tarde esa misma mañana, el congreso celebró su primera sesión de trabajo, durante la cual los delegados eligieron el Presidium, la Secretaría y el Comité de Verificación de Elegibilidad de Delegados.



También aprobaron el programa y el reglamento de trabajo del congreso, escucharon informes sobre la verificación de la elegibilidad de los delegados, revisaron un borrador del informe sobre el desempeño del Comité Central de la VNFU del octavo mandato y consideraron propuestas para enmendar y complementar la carta de la unión. Asimismo, se anunció la creación de centros de debate y las directrices para las discusiones antes de que los delegados pasaran a las sesiones temáticas.

Por la tarde, está previsto que los delegados escuchen un informe de síntesis y respuesta a las opiniones sobre la carta revisada, debatan y aprueben la carta modificada, aprueben el reglamento electoral y elijan el nuevo Comité Central de la VNFU. Los resultados de la elección se anunciarán antes de la primera reunión del comité recién elegido.



La cita magna celebrará su sesión inaugural oficial el 8 de junio, con la asistencia de líderes del Partido y del Estado, quienes pronunciarán discursos clave. Los delegados también escucharán informes sobre los resultados del primer día de trabajo, un resumen de la implementación de la resolución adoptada en el octavo congreso y presentaciones de representantes.



Por la tarde, los delegados revisarán los informes que consolidan y responden a las opiniones sobre los documentos del congreso y escucharán los resultados de la primera reunión del Comité Central de la VNFU del noveno mandato. El comité recién elegido hará su presentación oficial y asumirá sus funciones. Los delegados votarán los principales objetivos para el período 2026–2031 y adoptarán la resolución del congreso antes de la sesión de clausura.



El congreso se celebra mientras el país entra en una nueva era de desarrollo y todo el sistema político está implementando activamente la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido junto con resoluciones estratégicas sobre el desarrollo socioeconómico.



Como un importante evento político para la clase campesina vietnamita bajo el liderazgo del Partido, el congreso se celebra bajo el lema “Unidad – Democracia – Avance – Cooperación – Desarrollo”. Su objetivo es construir una VNFU fuerte, promover el papel de los agricultores como actores principales y centro del desarrollo agrícola, la economía rural y la construcción de nuevas áreas rurales, e inspirar aspiraciones de un país próspero, fuerte, civilizado y feliz en la nueva era./.