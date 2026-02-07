Conferencia nacional impulsa la implementación de la Resolución del XIV Congreso del Partido

Hanoi (VNA) - El Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam organizaron esta mañana en Hanoi una conferencia nacional destinada a estudiar, asimilar y poner en práctica la Resolución del XIV Congreso Nacional de la fuerza política.

El secretario general To Lam, junto con dirigentes y exlíderes del Partido y del Estado, en la conferencia. (Foto: VNA)

La reunión se desarrolló en formato presencial, combinado con conexión virtual desde el Salón Dien Hong de la Asamblea Nacional hacia 31.097 puntos de enlace en todo el país, con la participación de más de 1,9 millones de delegados. La conferencia fue transmitida en directo por la Televisión de Vietnam, la Voz de Vietnam y diversas plataformas digitales.

El secretario general del Partido, To Lam, asistió y dirigió el evento. También participaron dirigentes y exlíderes del Partido y del Estado; representantes de ministerios, organismos centrales, el Frente de la Patria de Vietnam y organizaciones sociopolíticas; así como miembros de las fuerzas armadas, empresas y numerosos cuadros y militantes en las localidades.

Antes del inicio de las sesiones de trabajo, los delegados en la sede principal de la Asamblea Nacional visitaron una exposición sobre los logros más destacados del país en el desarrollo económico y cultural.

La conferencia se centra en analizar y clarificar los contenidos esenciales, fundamentales y los nuevos puntos de los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido a través de 10 temas especializados. Entre ellos figuran las cuestiones novedosas y las lecciones derivadas de 40 años de Doi Moi (Renovación); el programa de acción para implementar la Resolución del XIV Congreso; el balance del trabajo de construcción del Partido en el mandato del XIII Congreso y de 15 años de aplicación de los Estatutos del Partido; así como las orientaciones y tareas para el nuevo mandato y la evaluación de cinco años de ejecución de la Estrategia de desarrollo socioeconómico 2021-2030, junto con la planificación para el período 2026-2030.

Asimismo, los temas abordan el fortalecimiento de la gran unidad nacional; los nuevos enfoques en materia de defensa, seguridad y relaciones exteriores en la nueva etapa; la orientación para resumir 100 años de liderazgo del Partido en la revolución vietnamita (1930-2030) y definir directrices para conducir el desarrollo del país durante los próximos 100 años (2030-2130), junto con el balance de 40 años de implementación de la Plataforma de construcción nacional; y la renovación del trabajo de inspección y supervisión con el fin de reforzar la disciplina y el orden conforme al espíritu de la Resolución del XIV Congreso del Partido./.