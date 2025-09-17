Conferencia Internacional de Acupuntura Vietnam-Francia: Un puente entre la medicina y la cultura

París (VNA) - La Segunda Conferencia Internacional de Acupuntura Vietnam-Francia se celebró este martes (hora local) en la ciudad francesa de Sauset-les Pins, cerca de Marsella, un evento que continúa fortaleciendo la cooperación en medicina tradicional entre ambos países.

El profesor y doctor Tran Van Thanh, director del Hospital Central de Acupuntura de Vietnam, interviene en la cita (Foto: VNA)

La delegación vietnamita estuvo encabezada por el profesor y doctor Tran Van Thanh, director del Hospital Central de Acupuntura, junto a destacados expertos en medicina tradicional vietnamita. También asistieron el embajador de Hanoi en París, Dinh Toan Thang, autoridades locales francesas y especialistas en medicina tradicional provenientes de Francia y Alemania.

En su intervención, Van Thanh destacó que esta conferencia anual tiene como objetivo potenciar el papel innovador de la medicina tradicional en el cuidado de la salud y promover la integración internacional.

Por su parte, el embajador Dinh Toan Thang resaltó la relevancia del evento, que se celebra tras la elevación de las relaciones bilaterales a una asociación estratégica integral, y subrayó la histórica cooperación médica y el potencial de desarrollo a nivel local.

El alcalde de Marsella, Maxime Marchand, y la representante de la región Aix-Provence valoraron positivamente la complementariedad entre la medicina tradicional vietnamita y la medicina moderna francesa, señalando que esta colaboración representa una oportunidad valiosa para el intercambio de conocimientos.

Durante la conferencia, se debatieron evidencias recientes, experiencias clínicas y prioridades de investigación en acupuntura.

Los expertos confirmaron el papel clave de esta técnica en el tratamiento de diversas enfermedades, como dolores, trastornos neurológicos, migrañas, trastornos mentales y TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

Tras la conferencia, la delegación vietnamita realizó consultas y tratamientos a más de 30 pacientes en Francia, quienes expresaron una respuesta muy positiva a los métodos de acupuntura y digitopuntura.

Este evento no solo fortalece la posición de la acupuntura vietnamita en el ámbito internacional, sino que también actúa como un puente cultural que consolida la amistad y amplía la cooperación médica entre Vietnam y Francia./.