Confecciones textiles de Vietnam se afianzan en mercado canadiense

Ottawa (VNA)- Canadá se ha mantenido como un punto de referencia para las exportaciones de confecciones textiles de Vietnam a pesar de los continuos desafíos arancelarios, con un crecimiento estimado de alrededor del 10% en 2025, hasta superar los 1,3 mil millones de dólares, principalmente gracias a las ventajas del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), la excelente calidad de los productos y el impulso del país norteamericano para diversificar las fuentes de suministro.

Foto de ilustración (Foto: VNA)





En la feria internacional de textiles y prendas de vestir celebrada en Toronto en 2025, los productos de dos empresas vietnamitas, Bao Minh y Viet Hong, despertaron un gran interés entre los compradores canadienses y norteamericanos. Viet Hong presentó sus emblemáticas telas de mezclilla, mientras que Bao Minh se centró en productos de hilo y tela de gama media y alta, producidos a través de una cadena de fabricación totalmente integrada.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Canadá, Bob Kirke, director ejecutivo de la Federación Canadiense de Confección, afirmó que los productos textiles vietnamitas son de alta calidad, pero se enfrentan a una intensa competencia.



Señaló que Canadá no es un mercado grande y que muchos productos vietnamitas se suministran actualmente a través de marcas internacionales. Añadió que su federación espera establecer alianzas directas entre empresas canadienses y vietnamitas, y sostuvo que un enfoque específico hacia algunas empresas canadienses será clave para que las vietnamitas profundicen su penetración en el mercado.



Según el director de ventas de Viet Hong, Romeo M. Ordas, la empresa se abastece de algodón de Vietnam, Brasil y Australia, todos miembros del CPTPP, lo que le garantiza la posibilidad de acceder a aranceles preferenciales. Viet Hong, que actualmente tiene una capacidad de 1,2 millones de metros al mes y planea ampliarla a 2 millones de metros para satisfacer la creciente demanda de exportación, ha finalizado los preparativos para una mayor expansión en el mercado canadiense y aspira a conseguir una mayor cuota de mercado.



Para Bao Minh, este es su primer intento de explorar oportunidades en Canadá, tras su experiencia previa en exportaciones a Estados Unidos. Especializada en tejidos, la empresa domina a la perfección su proceso de producción de ciclo cerrado, desde el hilo hasta el producto terminado, lo que le permite beneficiarse plenamente de las preferencias del CPTPP. Bao Minh se dirige a los segmentos de gama media y alta, priorizando la calidad para cumplir con los estrictos requisitos de Canadá.



Pham Quang Hai, responsable de desarrollo comercial de Bao Minh, afirmó que la participación en la feria ayudó a la empresa a comprender mejor las expectativas del mercado y a establecer canales para una mayor cooperación.



Las empresas textiles vietnamitas han demostrado una gran adaptabilidad al adaptar sus procesos de producción y líneas de productos para cumplir con los estrictos estándares de los mercados canadiense y norteamericano. Como resultado, las exportaciones vietnamitas de confecciones textiles a Canadá se duplicaron, pasando de 600 millones de dólares a 1,2 mil millones de dólares en 2024 tras la implementación del CPTPP, y el valor de las ventas al exterior se mantuvo estable gracias a la reconocida calidad y cumplimiento normativo.



La consejera comercial vietnamita en Canadá, Tran Thu Quynh, afirmó que el país indochino se ha considerado desde hace tiempo un proveedor confiable de productos textiles de alta calidad, con capacidades para cumplir con los exigentes requisitos técnicos. Añadió que muchos inversores canadienses están estableciendo plantas de fabricación en Vietnam, no solo para exportar a Norteamérica, sino también para utilizar a Vietnam como centro de distribución en los mercados de Asia-Pacífico y globales.



En la exposición, las empresas textiles vietnamitas transmitieron un mensaje claro: Vietnam no es simplemente un destino de abastecimiento, sino un socio sostenible y confiable a largo plazo capaz de cumplir altos estándares, fortalecer los vínculos de producción y co-desarrollar marcas en las cadenas de valor globales./.