Concluye XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam

El secretario general To Lam, en representación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, pronuncia un discurso. (Foto: VNA) Tras cinco intensos días de trabajo en los que primó el enfoque serio, científico y bajo el lema "Unidad - Democracia - Disciplina - Avance - Desarrollo", el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam llegó a su fin esta tarde en el Centro Nacional de Convenciones de Hanoi, con un éxito rotundo.

Vista panorámica de la sesión. Foto: VNA

La sesión de clausura contó con la presencia de los miembros del Presídium del Congreso, junto a representantes de diversos sectores. Asistieron exlíderes del Partido, del Estado, el Frente de la Patria, así como figuras destacadas de la cultura, la intelectualidad, y el ámbito religioso, además de embajadores y representantes de organizaciones internacionales acreditados en el país.

En nombre del Presídium, el primer ministro, Pham Minh Chinh, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, presidieron la sesión.

Le Quoc Minh, miembro del Comité Central del Partido del XIV mandato, editor jefe del diario Nhan Dan (Pueblo) y presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, leyó la lista de felicitaciones enviadas por partidos políticos, organizaciones internacionales y amigos del país.

Desde la inauguración del Congreso, se han recibido 339 mensajes adicionales, sumando un total de 898, en reconocimiento al liderazgo del Partido y su dirección hacia el desarrollo del país en esta nueva etapa. Estas felicitaciones provienen de 167 partidos políticos, 17 organizaciones internacionales, y numerosas instituciones y ciudadanos de todo el mundo, quienes han elogiado la creciente presencia de Vietnam en la escena global.

Durante el primer pleno del Comité Central del XIV mandato, se eligió al Buró Político, el Secretario General, y otros altos cargos. En una votación unánime, el secretario general del Partido del XII mandato, To Lam, fue reelegido para continuar al frente del Partido en el XIV mandato.

To Lam, secretario general del Comité Central del Partido del XIII mandato, fue elegido por unanimidad para continuar su cargo en el XIV mandato (Foto: VNA)

El nuevo Buró Político está compuesto por 19 miembros, incluidos el secretario general To Lam; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el miembro permanente del Secretariado del Comité Central, Tran Cam Tu; el jefe de la Comisión de Organización del Comité Central, Le Minh Hung; el ministro de Defensa, Phan Van Giang; y el ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, entre otros.

Se votó también para confirmar el número de miembros del Secretariado del Comité Central del XIV mandato, compuesto por 13 miembros, de los cuales 10 miembros del Buró Político serán asignados a participar en el Secretariado según la estructura; y los tres restantes elegidos con la mayor cantidad de votos son: Vo Thi Anh Xuan, miembro del Comité Central del Partido y vicepresidenta de la República; Pham Thi Thanh Tra, miembro del Comité Central del Partido, miembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido en el Gobierno y viceprimera ministra; y Nguyen Van Quang, miembro del Comité Central del Partido, secretario del Comité del Partido y presidente del Tribunal Supremo Popular.

Tran Cam Tu fue reelegido como miembro permanente del Secretariado. Además, el presidente de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del XIII mandato, Tran Sy Thanh, fue reelegido para continuar en su cargo en el XIV mandato.

En su discurso de agradecimiento, el secretario general To Lam expresó su profundo agradecimiento por la confianza depositada por el Congreso, comprometiéndose a trabajar con total dedicación y responsabilidad para servir al Partido, la Revolución y el pueblo.

Reafirmó el compromiso del Comité Central del XIV mandato con los ideales del Partido, subrayando la importancia de priorizar siempre los intereses nacionales y de la población.

"Nuestro objetivo es seguir consolidando la unidad y la disciplina dentro del Partido, luchando contra la corrupción, el despilfarro y cualquier forma de negatividad", destacó To Lam.



Aseguró que trabajará con firmeza para cumplir con los compromisos adquiridos y llevar a cabo las resoluciones del XIV Congreso Nacional, avanzando hacia un Vietnam más fuerte y próspero en la nueva era./.