Comunidad vietnamita en exterior contribuye a construir un país próspero y feliz, afirma líder partidista

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con la delegación de representantes destacados de la comunidad de vietnamitas en el extranjero que participaron en el Programa “Primavera en la Patria 2026”, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en el encuentro. (Foto: VNA)

Durante el encuentro, el dirigente dio una cálida bienvenida a los compatriotas procedentes de numerosos países y territorios, destacando que, pese a vivir lejos de la Patria, siempre mantienen un profundo apego, orgullo nacional y un alto sentido de responsabilidad hacia el país.

Afirmó que 2025 fue un año lleno de oportunidades y desafíos. En un contexto internacional complejo, gracias a la unidad del Partido, el pueblo y el ejército, así como a la contribución de más de 6,5 millones de vietnamitas en el exterior, el país superó numerosas dificultades y alcanzó importantes logros en todos los ámbitos. Vietnam mantuvo la estabilidad sociopolítica, un crecimiento económico positivo, la seguridad nacional y una integración internacional activa, elevando su prestigio en la arena mundial.

El año 2025 también marcó un fuerte cambio en el pensamiento y la acción para el desarrollo, reflejado en la renovación institucional, la racionalización del aparato estatal, el fortalecimiento de la gobernanza nacional y la reestructuración del espacio del desarrollo, enfatizó.

Subrayó que estos resultados son una demostración del poder de la unidad nacional, basada en la armonía entre la voluntad del Partido y el consenso del pueblo. La gran solidaridad entre los vietnamitas dentro y fuera del país nunca había sido tan sólida como en la actualidad.

La participación, por primera vez, de representantes de la comunidad de connacionales en el exterior en los desfiles conmemorativos del 30 de abril y del 2 de septiembre fue, según destacó, una prueba del principio de que “Vietnam es uno solo y el pueblo vietnamita es uno solo”.

Reiteró que el Partido y el Estado consideran al pueblo como el centro y la fuerza motriz del desarrollo, y que la comunidad vietnamita en el extranjero constituye una parte inseparable de la nación y un recurso estratégico en la nueva etapa.

En los últimos años, el Partido y el Estado han protegido los derechos e intereses legítimos de los compatriotas en el exterior y han perfeccionado las políticas para facilitar su integración, preservar la identidad cultural y fortalecer los vínculos con la patria.

Durante sus visitas a diversos países, To Lam constató el orgullo, la responsabilidad y la creciente integración de la comunidad vietnamita en las sociedades anfitrionas, así como su firme deseo de contribuir al desarrollo nacional. Muchas de sus propuestas han sido incorporadas en las políticas estatales, incluida la reciente modificación de la Ley de Nacionalidad.

Asimismo, destacó las importantes contribuciones de intelectuales, científicos, expertos y empresarios en los ámbitos de ciencia y tecnología, educación, inversión, comercio y promoción cultural.

También resaltó el esfuerzo de docentes que preservan el idioma y la cultura vietnamitas entre las nuevas generaciones, así como el apoyo solidario brindado al país en situaciones difíciles.

El afecto nacional y la solidaridad entre compatriotas son profundamente valiosos, y el Partido y el Estado siempre los reconocen, afirmó.

To Lam señaló que el XIV Congreso Nacional del Partido abrió una nueva etapa de desarrollo, con el objetivo de lograr un crecimiento rápido y sostenible, fortalecer la autonomía económica, impulsar la innovación, la transformación digital y consolidar la defensa y la seguridad nacionales.

Con motivo del Año Nuevo, exhortó a los vietnamitas en el exterior a respetar las leyes de los países de residencia, fortalecer sus comunidades, promover la cultura nacional y actuar como puentes de amistad entre Vietnam y otros países.

También llamó a todos los compatriotas, dentro y fuera del país, a fortalecer el patriotismo, la autosuficiencia y la unidad nacional, creando bases sólidas para la estabilidad política, el desarrollo socioeconómico y la defensa de la soberanía.

El Partido y el Estado continuarán creando condiciones favorables para que los vietnamitas en el exterior contribuyan activamente al desarrollo nacional, especialmente en sectores estratégicos, y seguirán perfeccionando las políticas para proteger sus derechos e intereses legítimos.

El programa “Primavera de la Patria” no solo es una ocasión de reencuentro, sino también una oportunidad para que todos los vietnamitas miren al futuro del país con confianza y responsabilidad, dijo.

Con motivo del Año Nuevo Lunar, el dirigente transmitió sus mejores deseos de salud, paz, felicidad y prosperidad a los compatriotas en el exterior y a sus familias, y expresó su anhelo de fortalecer cada vez más los lazos entre los vietnamitas dentro y fuera del país.

El Programa “Primavera en la Patria 2026”, con el tema “Aspiración de Vietnam: Paz y Prosperidad”, se celebró del 6 al 9 de febrero en Hanoi y la provincia de Ninh Binh, en el contexto del exitoso XIV Congreso Nacional del Partido.

En la noche del mismo día, el presidente del Estado, Luong Cuong, felicitará el Año Nuevo a los compatriotas y dará inicio a las celebraciones primaverales en el Centro Nacional de Convenciones en Hanoi./.